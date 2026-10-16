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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«حسام موافي» يحذر من تأثير التدخين على الشرايين.. تفاصيل

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة التدخين على صحة القلب والأوعية الدموية، مؤكدًا أنه من العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين، خاصة عند اقترانه بارتفاع مستويات الكوليسترول.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تراكم الكوليسترول داخل جدران الشرايين يؤدي إلى تكوّن ترسبات قد تضيق مجرى الدم، ما يقلل وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم ويؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية.

وأشار إلى أن تضيق الشرايين قد يترتب عليه عدد من المضاعفات الصحية الخطيرة، نتيجة اضطراب تدفق الدم، لافتًا إلى أهمية الانتباه إلى العوامل التي تسهم في تطور هذه الحالة.

وشدد موافي على ضرورة الإقلاع عن التدخين والاهتمام بمراقبة مستويات الكوليسترول، باعتبارهما من الخطوات المهمة للحد من مخاطر أمراض القلب والشرايين، مؤكدًا أهمية اتباع نمط حياة صحي للحفاظ على سلامة الدورة الدموية وتقليل احتمالات التعرض للمضاعفات.

التدخين الشرايين صحة القلب الكوليسترول

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