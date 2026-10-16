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حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، موضحًا أن تراكمه داخل جدران الشرايين قد يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، وما يصاحبه من مضاعفات تهدد صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تراكم الترسبات داخل الشرايين يتسبب في تضييق مسار تدفق الدم، ما يحد من وصول الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات والأعضاء الحيوية، وقد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مع تفاقم الانسداد.

وأشار إلى أن طبيعة تدفق الدم داخل الشرايين تجعل بعض المناطق أكثر عرضة لتراكم الترسبات، الأمر الذي قد يسهم في تطور تصلب الشرايين والتأثير سلبًا على كفاءة الدورة الدموية.

وأكد موافي أهمية متابعة مستويات الكوليسترول والاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية، للحد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين ومضاعفاته، مشددًا على ضرورة التعامل مع عوامل الخطر الصحية وعدم إهمالها.

حسام موافي تصلب الشرايين الكوليسترول طب قصر العيني

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