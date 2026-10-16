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قصور فني وأمني في مطار بيروت يهدد استئناف الرحلات المباشرة مع الولايات المتحدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصور فني وأمني في مطار بيروت يهدد استئناف الرحلات المباشرة مع الولايات المتحدة

مطار بيروت
مطار بيروت
القسم الخارجي

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن أوجه القصور في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت يُتوقع أن تؤدي إلى تأخير استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، رغم الخطوات الأمريكية الرامية إلى إعادة تشغيل هذا المسار بعد توقف استمر نحو أربعة عقود، وفقا لـ رويترز.

وذكرت الوكالة أن تقريرًا صادرًا عن منظمة الطيران المدني الدولي كشف عن عدد من أوجه القصور في المطار ومنظومة الطيران المدني اللبنانية، من بينها انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد المشروط للمطار، وعدم توافر خطة طوارئ، إلى جانب محدودية قدرات مكافحة الحرائق اللازمة للتعامل مع الطائرات عريضة البدن المستخدمة في الرحلات الطويلة.


وأشار التقرير إلى أن تجهيزات مكافحة الحرائق في المطار تتناسب مع الطائرات ذات الممر الواحد، لكنها لا تلبي المتطلبات الخاصة بالطائرات الأكبر حجمًا، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بسلامة التشغيل واستعداد المطار لاستقبال الرحلات المباشرة القادمة من الولايات المتحدة.


ورصدت المنظمة أوجه قصور في الهيئة اللبنانية للطيران المدني، تتعلق بنقص المفتشين المؤهلين للإشراف على تراخيص مراقبة الحركة الجوية، وعدم اكتمال إنشاء هيئة مستقلة وفاعلة للتحقيق في حوادث الطائرات.


ونقلت «رويترز» عن مسئولين في قطاع الطيران مطلعين على الملف توقعاتهم بأن تؤدي هذه المشكلات إلى تأخير استئناف الرحلات، رغم بدء السلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الملاحظات الفنية والتنظيمية.


كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قرارًا برفع القيود الأمريكية المفروضة على الرحلات الجوية إلى لبنان، في خطوة تمهد لاستعادة الرحلات المباشرة بين البلدين، التي توقفت منذ عام 1985 عقب اختطاف طائرة تابعة لشركة «تي دبليو إيه».


ومع ذلك، لا تزال استعادة الرحلات مرهونة باستكمال مراجعات السلامة والأمن والحصول على الموافقات اللازمة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وإدارة أمن النقل، ما يجعل موعد استئناف الخدمة غير محسوم حتى الآن

مطار رفيق الحريري الدولي العاصمة اللبنانية بيروت لبنان الولايات المتحدة

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