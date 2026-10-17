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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى للعام الثامن

الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية
الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية
حسام الفقي

تنظم مستشفيات جامعة عين شمس اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحًا احتفاليتها السنوية باليوم العالمي لسلامة المرضى، للعام الثامن على التوالي، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز منظومة سلامة المرضى.

وتُقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبتنظيم إدارة الجودة المركزية، وإشراف قسم جودة الرعاية الصحية بكلية الطب، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

يأتي ذلك تأكيدًا للدعم المستمر الذي توليه كلية الطب والمستشفيات الجامعية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وترسيخ معايير الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.

نشر ثقافة سلامة المرضى وتطوير الممارسات المهنية
وتجسد الاحتفالية التزام مستشفيات جامعة عين شمس بمواصلة جهودها لنشر ثقافة سلامة المرضى، وتطوير الممارسات المهنية، وتوفير بيئة علاجية أكثر أمانًا، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

ويتضمن برنامج الاحتفالية لقاءات علمية متخصصة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسلامة المرضى، إلى جانب تنظيم معرض يستعرض أبرز الأنشطة والمبادرات والإبداعات والإنجازات التي حققتها مستشفيات جامعة عين شمس خلال أسبوع سلامة المرضى.

كما يشمل البرنامج عرض تجارب وقصص نجاح متميزة من المستشفيات المعتمدة، بما يتيح تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الناجحة في مجال جودة الرعاية الصحية.

وتمثل الاحتفالية منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الفرق الطبية وفرق الجودة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ سلامة المرضى باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية وتحقيق التميز المؤسسي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة مؤسسية تعتبر سلامة المرضى مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على تطبيق المعايير والإجراءات، بل تتطلب تكامل الجهود والالتزام المستمر من جميع العاملين بالقطاع الصحي؛ من أجل تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا وجودة واستدامة.

مستشفيات جامعة عين شمس جامعة عين شمس اليوم العالمي لسلامة المرضى منظمة الصحة العالمية في مصر

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