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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يعلن العلامة التجارية لكأس العالم تحت الـ 20 عاما في أذربيجان

فيفت
فيفت
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، عن العلامة التجارية الرسمية لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2027، داعياً الجيل القادم من نجوم كرة القدم إلى كتابة تاريخهم بأنفسهم في أذربيجان وأوزبكستان.

ونقلا عن وكالة الأنباء الاذربيجانية، أعلن "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم للرجال تحت 20 عاما لـ 2027 من خلال اتخاذ "أنتم صنّاع مستقبل اللعبة" كشعار رسمي لها، وتضع هذه العلامة التجارية اللاعبين الشباب والجماهير التي تتابع مسيرتهم في قلب البطولة".

وذكر الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماتياس غرافستروم، أن "تمثيل الشباب لبلادهم في كأس العالم يُعد إنجازاً كبيراً لهؤلاء اللاعبين، وسيتذكرونه بفخر طوال مسيرتهم الكروية، وإنها أيضاً فرصة لتجربة أساليب لعب مختلفة، والتأقلم مع بيئة جديدة، واختبار قدراتهم أمام أفضل لاعبي جيلهم".

وأعلنت رابطة كرة القدم الأذربيجانية (AFFA) أن "البطولة تدعو جيلاً جديداً من نجوم كرة القدم لصنع التاريخ في البطولة التي ستقام في أذربيجان وأوزبكستان، ويُوجه الشعار الرسمي إلى لاعبي كرة القدم الشباب والجماهير الداعمة لهم.

وبينت الرابطة أن، الشعار يعكس روح بطولة كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم ويسلط الضوء على فرص تحقيق نجاحات عظيمة، وبناء علاقات جديدة، والمساهمة في تشكيل مستقبل كرة القدم، والتصميم البصري للبطولة، مستوحى من التراث الثقافي لأذربيجان وأوزبكستان، إلهامه من البلاط والفسيفساء المحليين، وقد أعيد تفسير العناصر التقليدية بأنماط وألوان وانتقالات عصرية لتناسب أذواق الجيل الشاب".

وأشارت إلى أن، لوحة الألوان نابضة بالحياة من الفيروزي والأخضر والأرجواني والأحمر، معززة بانتقالات لونية ديناميكية، تكمل المفهوم البصري وتوحد البلدين المضيفين حول علامة تجارية واحدة".

فيفا كأس العالم أذربيجان

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