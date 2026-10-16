برلمانية: برنامج الحكومة لثلاث سنوات يتيح تقييم الأداء ومتابعة الإنجازات

أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيلة لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تحديد مدة زمنية تبلغ 3 سنوات لبرنامج عمل الحكومة، بالتزامن مع رؤية مصر 2030، يضع إطارًا واضحًا لمتابعة تنفيذ الخطط وتقييم النتائج على أرض الواقع.

وأضافت فاخر، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لمراجعة أداء الحكومة ومناقشة خططها ومشروعاتها واستثماراتها، بما يتيح الوقوف على ما تحقق من إنجازات وما تستهدف الدولة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وشددت على ضرورة استعداد الحكومة للمساءلة والاستماع إلى مطالب الشارع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بقدرتها على توضيح برامجها وإقناع المواطنين بأهدافها، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة يشعرون بآثارها في حياتهم اليومية.

وأكدت أهمية عرض ما أنجزته الحكومة وما تسعى إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة بشفافية ووضوح، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الانفتاح على المواطنين وتعزيز التواصل معهم.