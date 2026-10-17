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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ديلوريان تدخل عالم سباقات السيارات الطائرة بتصميم لافت.. شاهد

ديلوريان
ديلوريان
عزة عاطف

تستعد علامة «ديلوريان» الشهيرة لخوض غمار مغامرة جديدة تمامًا عبر اقتحام عالم سباقات المركبات الطائرة، في خطوة غير تقليدية تعيد اسم الشركة إلى واجهة الأحداث بينما يترقب عشاق السيارات موعد إطلاق طرازها الرياضي المنتظر. 

ورغم مضي أربع سنوات على الكشف المبهر عن طراز «ألفا 5» المزود بأبواب النورس الشهيرة، لا يزال العملاء بانتظار خروج النسخ الإنتاجية الأولى إلى النور، مما جعل الشركة تتجه مؤقتًا نحو الأجواء للترويج لاسمها التجاري.

الوعود السابقة لطراز «ألفا 5» والتأخيرات المستمرة

أثار الكشف عن طراز «ألفا 5» في عام 2022 موجة هائلة من الحماس باعتباره عودة رسمية للأسطورة التي خلفتها سيارة (DMC-12) العريقة. ووعدت الشركة بأن تأتي السيارة الكهربائية بالكامل بنظام دفع كلي للعجلات، ومدى تشغيلي يتجاوز 480 كيلومترًا، مع قدرة تسارع فائقة من السكون إلى 96 كيلومترًا في الساعة في غضون 2.99 ثانية فقط، وتحديد عام 2024 موعدًا لبدء الإنتاج التجاري. 

ومع تجاوز المواعيد المحددة دون طرح السيارة في الأسواق، تحولت أنظار المتابعين نحو المشاريع الجوية المستقبلية للشركة في مفارقة طريفة تليق بأفلام الخيال العلمي.

ديلوريان ديلوريان سباقات السيارات الطائرة مواصفات DeLorean Alpha5 ديلوريان ألفا 5

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