قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا الأمطار من الأحد للخميس .. أسبوع من البرودة وانخفاض درجات الحرارة
الرئيس السيسي: التماسك الوطني ووحدة الصف عاملان حاسمان في حماية الوطن
الرئيس السيسي: لولا دعم أشقائنا في الخليج بعد 2011 مكنتش أعرف إيه اللي كان هيحصل لنا
الرئيس السيسي للشعب: محتاج دعمكم لتجهيز من يدير البلاد
طلب إحاطة بشأن حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور
شهيد وإصابات بنيران الاحتلال.. قصف ونسف منازل في غزة
الرئيس السيسي: الدستور المصري لن يُمس.. والالتزام بصونه موقف مؤكد
إثيوبيا على حافة الانفجار.. جبهة تيجراي تحذر السكان من الاقتراب من المطارات
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ليست كيانا منفصلا عن الشعب بل هي جزء أصيل منه
الرئيس السيسي: الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية
صرف مبكر لمعاشات نوفمبر 2026 من بنك ناصر الاجتماعي والفئات المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة يفتح معركة فاقد الكهرباء ودعوة لوضع خطة قومية لتحديث الشبكات

كهرباء
كهرباء
فريدة محمد

تقدم النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الدولة الشاملة لمواجهة فاقد الكهرباء، ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، وتسريع برامج إحلال وتجديد الشبكات والمحولات القديمة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة منظومة الكهرباء.

بما يحافظ على موارد الدولة، ويحد من الهدر، ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين مؤكداً أن خفض فاقد الكهرباء يجب أن يمثل أولوية وطنية في إدارة قطاع الطاقة، خاصة في ظل أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة، وترشيد تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتقليل الأعطال والانقطاعات.

وأشار " السويدى " أن المواجهة الفعالة تتطلب التحرك بالتوازي على محورين رئيسيين، أولهما معالجة الفاقد الفني الناتج عن كفاءة الشبكات والمحولات، وثانيهما مواجهة الفاقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية وأخطاء القياس والقراءة والتحصيل مؤكداً أن تحديث شبكات الكهرباء لم يعد خيارًا مؤجلًا، وإنما ضرورة لضمان استقرار الخدمة، وتقليل تكاليف الصيانة والإصلاح، ومواكبة الزيادة في الاستهلاك والتوسع العمراني والصناعي، مؤكدًا أهمية وضع خريطة قومية للمناطق الأكثر تعرضًا للأعطال وارتفاع الأحمال، وربط خطط التطوير بمؤشرات واضحة لقياس النتائج.

وأشار إلى ضرورة إعطاء محافظة الشرقية أولوية مناسبة في خطط الإحلال والتجديد، مع الاهتمام بصفة خاصة بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية، ومتابعة احتياجاتهما من تطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، ورفع كفاءة المحولات والأكشاك، ومعالجة الاختناقات في المناطق ذات الأحمال المرتفعة، والتوسع في الكابلات الأرضية بالمناطق ذات الكثافة السكانية وفقًا للدراسات الفنية.

وتساءل النائب طلعت السويدى قائلاً : ما حجم الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وما المستهدف الزمني لخفضه، وما مؤشرات الأداء التي ستخضع من خلالها شركات التوزيع للمحاسبة عن النتائج؟.

وما خطة الحكومة للتوسع في تركيب العدادات الذكية، ورقمنة قراءات الاستهلاك، واستخدام أنظمة التحليل الرقمي للكشف المبكر عن التلاعب والأعطال ومناطق الفقد غير الطبيعي؟.

وما الجدول الزمني والتمويل المخصص لإحلال المحولات والشبكات القديمة، ومعالجة الأحمال الزائدة، وتحديث الكابلات ومغذيات الكهرباء في المحافظات، وفي مقدمتها المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية؟.

وهل توجد خطة موحدة لتصنيف مناطق الجمهورية وفقًا لمعدلات الفاقد والأعطال وكثافة الأحمال، وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأعلى احتياجًا، مع إعلان نتائج التنفيذ بصورة دورية؟.

إعداد خريطة رقمية قومية

وطالب " السويدى " بإعداد خريطة رقمية قومية للفاقد والأعطال والأحمال المرتفعة، تتضمن مؤشرات مستقلة لكل شركة توزيع ومنطقة جغرافية وتسريع تعميم العدادات الذكية والقراءة الرقمية، وربط بيانات الاستهلاك بمنظومة رقابية تكشف الفروق غير الطبيعية بين الكهرباء المغذاة والمستهلكة مع وضع برنامج زمني لإحلال المحولات منخفضة الكفاءة، وتطوير الشبكات المتهالكة، وإعادة توزيع الأحمال، والتوسع المدروس في الكابلات الأرضية.

وربط تقييم أداء شركات التوزيع بمعدلات خفض الفاقد، وتقليل زمن الأعطال، وتحسين جودة الخدمة، مع نشر تقارير دورية عن الإنجاز.

وأكد النائب طلعت السويدي أن نجاح هذه الإجراءات سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الطاقة المهدرة، وتحسين كفاءة استغلال الوقود والقدرات التوليدية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزيز استقرار الكهرباء للمنازل والمصانع والمشروعات الإنتاجية.

وشدد على أن المطلوب هو خطة تنفيذية واضحة تشمل جميع محافظات الجمهورية، وتراعي تفاوت الاحتياجات بين المناطق، مع ضمان حصول محافظة الشرقية، وخاصة ديرب نجم والإبراهيمية، على الاهتمام اللازم في برامج التطوير، بما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات، ويحافظ على المال العام، ويقدم خدمة كهرباء أكثر استقرارًا وكفاءة للمواطنين . 

طلعت السويدي مجلس النواب الشرقية المستشار هشام بدوى مجلس الوزراء الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

احمد سليمان

أحمد سليمان: معتمد جمال يتعرض للهجوم رغم ظروفه الصعبة.. والنتائج جيدة

فريق مازيمبي

قبل مواجهة النادي الأفريقي.. الصلاة تجمع لاعبي مازيمبي والجهاز الفني في الكنيسة

أرشيفية

قبل مواجهة كيتارا.. ماذا قدم الأهلي أمام الأندية الأوغندية في أفريقيا؟

بالصور

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد