حسام المندوه: معلمو الحصة وتفعيل دور المجلس الوطني للبحث والابتكار يتصدر أولويات تعليم النواب

كشف الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة بشأن إعداد خطة عمل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أن أوضاع المعلمين ومواجهة العجز في أعدادهم، وتطوير المنظومة التعليمية تأتي في مقدمة الملفات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية في قطاع التعليم، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات الأعضاء، بشأن الملفات التي تتطلب تحركًا خلال دور الانعقاد الحالي، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، والتعامل مع التحديات التي تواجه المدارس.

وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن ملف المعلم يحظى باهتمام رئيسي ضمن خطة عمل اللجنة، سواء فيما يتعلق بأوضاع المعلمين أو مواجهة العجز في الأعداد، إلى جانب بحث القضايا المرتبطة بمعلمي الحصة، في إطار السعي إلى توفير العناصر البشرية اللازمة لانتظام العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.

تفعيل دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وأكد حسام المندوه، أن خريطة العمل تتضمن كذلك بحث سبل تفعيل دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتعزيز مساهمته في دعم السياسات التعليمية وتطويرها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم.

ولفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن المناقشات شملت أيضًا ملف التوسع في إنشاء المدارس، وفقًا لاحتياجات المناطق المختلفة، فضلًا عن انتظام اليوم الدراسي، ودراسة القضايا المتعلقة بنظام اليوم الكامل، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المؤسسات التعليمية.

وشدد حسام المندوه الحسيني، على أن خطة عمل اللجنة تستهدف وضع الملفات الأكثر إلحاحًا على رأس الأولويات، من خلال مناقشات جادة ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يحقق مصلحة الطالب والمعلم، ويدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية خلال دور الانعقاد الثاني .