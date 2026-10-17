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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لحماية الطلاب من العدوى.. برلمانية تطالب بضوابط عادلة للغياب المرضي بالمدارس

آمال عبد الحميد ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
آمال عبد الحميد ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكدت النائبة آمال عبد الحميد ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إحاطة بشأن آليات التعامل مع غياب التلاميذ عن التقييمات المدرسية لأسباب صحية، في ظل تكرار شكاوى أولياء الأمور من صعوبة حصول أبنائهم على إجازات مرضية من خلال منظومة التأمين الصحي، رغم معاناتهم من أعراض مرضية تستدعي الراحة وعدم الذهاب إلى المدرسة.

وقالت عبد الحميد في تصريحات لها اليوم ، إن اقتراب موسم الشتاء يستدعي الاستعداد للتعامل مع زيادة أدوار البرد والعدوى التنفسية بين الأطفال، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة آليات التعامل مع غياب التلاميذ لأسباب صحية، خاصة مع استمرار التقييمات المدرسية، حتى لا يجد الطفل نفسه مضطرًا إلى الذهاب للمدرسة رغم المرض خوفًا من تأثر درجاته الدراسية..

وأضافت أن التقييمات المستمرة تمثل أداة مهمة لمتابعة المستوى الدراسي وقياس مدى استيعاب الطلاب، لكن تطبيقها يحتاج إلى قواعد واضحة تراعي الظروف الصحية الطارئة، وتحقق التوازن بين انتظام العملية التعليمية وحماية صحة التلاميذ، دون الإخلال بجدية التقييم أو قواعد الانضباط المدرسي..

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن جوهر المشكلة لا يرتبط بالتقييمات في حد ذاتها، وإنما بمدى قدرة الآليات الحالية على التعامل مع الحالات المرضية بصورة عملية؛ حيث يواجه بعض أولياء الأمور، صعوبات في الحصول على إجازة مرضية من خلال التأمين الصحي، بما يضع الأسرة أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على صحة الطفل وضمان عدم تأثر درجاته بسبب الغياب..

مراجعة إجراءات إثبات العذر المرضي

وشددت آمال عبد الحميد على أهمية مراجعة إجراءات إثبات العذر المرضي، وبحث مدى إمكانية تبسيطها وتوفير بدائل مناسبة للحالات التي تستدعي الراحة المنزلية من خلال المسنشفيات الحكومية وعدم اقتصار الامر علي التأمين الصحي فقط ، مع وضع قواعد معلنة وموحدة للتعامل مع التقييمات التي يفوتها الطالب بسبب المرض، بما يضمن حقه في التقييم العادل دون التوسع في الإعفاءات أو الإخلال بالانضباط المدرسي.

وأكدت أن وجود طفل يعاني أعراض مرضية داخل الفصل قد يؤثر على قدرته على الاستيعاب والتحصيل، فضلًا عن احتمالات نقل العدوى إلى زملائه إذا كان مصابًا بمرض معدٍ، وهو ما يجعل مراعاة الاعتبارات الصحية جزءًا أساسيًا من مسؤولية المنظومة التعليمية والصحية معًا.

وأضافت أن التحرك البرلماني يستهدف الوقوف على القواعد التي تطبقها وزارة التربية والتعليم في حالات الغياب المرضي، ومدى التنسيق مع التأمين الصحي لتيسير إجراءات حصول الطلاب على الإجازات الطبية، إلى جانب ضمان عدم تعرضهم للضرر في درجات التقييمات بسبب ظروف صحية خارجة عن إرادتهم..

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على أن المطلوب ليس تعطيل التقييمات أو التهاون في انتظام الدراسة، وإنما معالجة الفجوات الإجرائية التي قد تدفع بعض الأسر إلى إرسال أبنائها إلى المدرسة رغم المرض، مشددة على أن صحة الطفل لا ينبغي أن تكون ثمنًا للحفاظ على درجاته، وأن التقييم العادل يجب أن يراعي الظروف الصحية الحقيقية للطلاب، وفق ضوابط واضحة وقابلة للتطبيق . 

آمال عبد الحميد لجنة الخطة مجلس النواب طلب إحاطة شكاوى أولياء الأمور

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