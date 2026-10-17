إذا تطلب الأمر..الرئيس السيسي يطالب البرلمان بالتصديق على قرار الدفاع عن السعودية

قال الرئيس السيسي إننا نقف بقوة من أجل حماية أراضي أشقائنا في الخليج والدفاع عنها، متابعا: مش معقول نسمح بأن يتم المساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

واضاف الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، أوجه رسالتي للجميع في الخليج لإيقاف الحرب، ولكن بغض النظر عن رسالتي مصر هتنفذ إي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها طبقا لتوجيهات جلالة الملك سليمان وولي العهد السعودي.

واسترسل: الدفاع عن السعودية يتطلب من البرلمان المصري تصديق واتمني أن يعقد البرلمان جلسة طارئة للتصديق بهذا التفويض، قئلا: “انا بتكلم مش عشان نهاجم أو نحارب بل نحن نسعى للدفاع فقط”.