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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكثر جذبًا للزوار.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة وموعد الافتتاح والاسم الجديد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

تستعد حديقة حيوان الجيزة ، لمرحلة جديدة بعد أعمال تطوير واسعة تستهدف تحويلها إلى وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والتعليم والطبيعة، مع الحفاظ على طابعها التاريخي الذي ارتبط بذاكرة المصريين منذ افتتاحها عام 1891.

وتتضمن خطة التطوير إنشاء نفق حديث يربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان النباتية، بما يتيح للزوار الاستمتاع برحلة تجمع بين مشاهدة الحيوانات والتعرف على النباتات والمساحات الخضراء.

186 فصيلًا ومواليد جديدة

وشهدت الحديقة توسعًا في التنوع الحيواني، إذ ارتفع عدد الفصائل من 71 إلى 186 فصيلًا، بالتزامن مع ظهور مواليد جديدة، من بينها أنواع مهددة بالانقراض، إلى جانب خطط لاستقبال حيوانات جديدة من الخارج.

افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

بيئات طبيعية ورعاية متطورة

وتشمل أعمال التطوير استبدال الأقفاص التقليدية تدريجيًا بمساحات أوسع تحاكي البيئات الطبيعية للحيوانات، إلى جانب تحديث أماكن الإيواء وتوفير مناطق للحماية من التقلبات الجوية، مع استمرار برامج التغذية والرعاية البيطرية والإثراء البيئي تحت إشراف المتخصصين.

كما تتضمن برامج الرعاية تنويع الوجبات الغذائية وفق احتياجات كل فصيل، واستخدام وسائل تحفيزية تشجع الحيوانات على الحركة والبحث والتفاعل داخل أماكن إيوائها.

حديقة الحيوان بالاسكندرية

الحفاظ على المعالم التاريخية

ورغم التحديثات، تحافظ الخطة على عدد من المعالم التراثية التي تميز الحديقة، من بينها كوبري إيفل، والقاعة اليابانية، والقاعة الملكية، وجزيرة الشاي، والجبلاية، والمتحف الحيواني، من خلال أعمال الترميم والتطوير.

فندق ومسرح مكشوف وأنشطة تفاعلية

ولا تقتصر الإضافات على الحيوانات والمنشآت التاريخية، إذ تشمل الخطة فندقًا للإقامة، وسوقًا للتحف والهدايا، ومسرحًا مكشوفًا لاستضافة الفعاليات والأنشطة المختلفة.

ومن المنتظر أن تتنوع تجربة الزوار من خلال عروض حية وبرامج تعليمية وتفاعلية، تتيح التعرف على سلوك الحيوانات وطرق رعايتها، بما يعزز دور الحديقة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي.

وتستهدف هذه التطورات تقديم تجربة مختلفة لزوار الحديقة، تجمع بين الترفيه والتثقيف والاستمتاع بالطبيعة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية لأحد أبرز المقاصد الترفيهية في مصر .

سعر تذكرة حديقة الحيوان

اسم جنينة الحيوانات 
 

ظهر الاسم الجديد جنينة الحيوانات على إحدى بوابات حديقة الحيوان بالجيزة، بدلًا من الاسم المعروف حديقة الحيوان، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والترميم.

ويجري استكمال أعمال تركيب اللوحات الجديدة على باقي بوابات الحديقة ضمن خطة التطوير الجارية.

حديقة الحيوان

سعر تذكرة جنينة الحيوانات 

 

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار تذاكر حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير، بالتزامن مع ترقب إعادة افتتاحها، إلا أن الأسعار الجديدة لم تُعلن رسميًا حتى الآن. ومن المتوقع الكشف عن قيمة التذاكر بالتزامن مع الافتتاح المرتقب خلال الربع الأخير من عام 2026، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات النهائية.

حديقة حيوان حديقة حيوان الجيزة جنينة الحيوانات الحيوانات تطوير حديقة الحيوان

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