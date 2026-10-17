برلماني: تفويض القوات المسلحة لحماية السعودية رسالة مصرية واضحة برفض المساس بالأمن العربي

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل الحصول على تفويض للتحرك دفاعًا عن أمن المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك، تمثل تطورًا مهمًا في الموقف المصري المعلن تجاه حماية الأمن العربي.

وقال عبده، إن مصر تتعامل مع أمن السعودية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وإن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية المشتركة التي تجعل استقرار المملكة عنصرًا أساسيًا في استقرار الخليج والمنطقة بأكملها.

وأضاف عبده، أن طلب الرئيس تفويض مجلس النواب يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بتحرك القوات المسلحة في هذا الإطار، بما يعزز وضوح القرار ومسؤوليته المؤسسية.

حماية الأمن والسيادة

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لا تحارب أحدًا ولا تعتدي على أحد يوضح أن الهدف من الموقف المصري هو حماية الأمن والسيادة، وليس إشعال صراعات جديدة، مشيرًا إلى أن الاستجابة لأي طلب سعودي ستكون مرتبطة بطبيعة الطلب والإجراءات التي تقرها الدولة.

ولفت عبده، إلى أن أمن السعودية ودول الخليج يرتبط كذلك بأمن البحر الأحمر والممرات الملاحية وحركة التجارة الدولية، وهو ما يجعل التنسيق العربي ضرورة لحماية المصالح المشتركة، مؤكدا أن مصر ستواصل أداء دورها الإقليمي في دعم الاستقرار واحتواء الأزمات، وأن التضامن مع السعودية يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة .