هتخالف هنهد.. إزالة مخالفتي بناء على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في إمبابة

نجحت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة إمبابة، التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقيادة الدكتورة وسام صبحي، مدير الإدارة، في تنفيذ إزالة فورية لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية بمنطقة برقاش، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات المهمدس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، بمتابعة مستمرة لتشديد الرقابة الميدانية والتعامل بحسم مع أي محاولات للبناء المخالف في مهدها دون تهاون.

وتمت إزالة حالتي بناء كالتالي:

- إزالة منزل عشوائي بدون سقف على مساحة 2 قيراط.

- إزالة سور وغرفة على مساحة 150 مترا.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الجولات الميدانية والرصد الدوري لضمان عدم تكرار التعديات وتأمين المحاصيل والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.