مدمن مخدرات.. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته ونجلته بالضرب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام زوجها بتعاطى المواد المخدرة والتعدى عليها ونجلتها بالضرب وإحداث إصابتهما والإستيلاء منها على مبالغ مالية بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة من (ربة منزل "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوجها لدأبه على التعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهما لمعاتبتها له على تعاطيه المواد المخدرة وعدم إنفاقه على متطلبات المنزل.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه (حداد "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) وبمواجتهه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .