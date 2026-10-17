القبض على المتهم بسحل كلب بدراجة نارية في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد دراجة نارية لقيامه بربط كلب بالدراجة قيادته وسحله بأحد الشوارع بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (طالب "سن 13" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 14/الجارى لإبعاد الكلب من المنطقة محل سكنه خشية تعديه عليه وتركه بعيداً عن محيط مسكنه.

تم التحفظ على الدراجة النارية ..واتخاذ الإجراءات القانونية.





