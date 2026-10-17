زيلينسكي يكشف عن تحركات لعقد قمة ثلاثية تجمع واشنطن وكييف وموسكو

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تحركات دبلوماسية لعقد اجتماع ثلاثي محتمل يجمع قادة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، مع طرح قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الولايات المتحدة خلال ديسمبر المقبل، باعتبارها إحدى المنصات المحتملة لهذا اللقاء.

وبحسب ما أورده موقع «كييف بوست» في 17 أكتوبر 2026، أوضح زيلينسكي أن الجانب الأمريكي يعمل على إعداد مقترح لعقد اجتماع على مستوى القادة، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تشمل أيضًا عددًا من دول الشرق الأوسط، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب إمكانية استضافة دولة أوروبية للمحادثات.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الاتصالات المتعلقة بتحديد مكان الاجتماع المحتمل لا تزال مستمرة، وأن دولًا أوروبية بدأت بالفعل تحركات واتصالات بشأن إمكانية استضافة اللقاء. وفي المقابل، لم يصدر تأكيد رسمي نهائي من واشنطن أو موسكو بشأن الترتيبات المقترحة أو الصيغة النهائية للاجتماع.

يأتي هذا التحرك في سياق محاولات أمريكية لإعادة الأطراف المعنية إلى مسار التفاوض، بعد تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ عام 2022. وكانت كييف قد أبدت استعدادها للمشاركة في محادثات ثلاثية برعاية أمريكية، فيما طُرحت سابقًا إمكانية عقد لقاءات تمهيدية على مستوى المسؤولين والفنيين خلال أكتوبر الجاري.

وتكتسب فكرة عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين أهمية دبلوماسية، نظرًا إلى إمكانية توفير منصة تجمع الأطراف المعنية في إطار دولي أوسع، بما قد يتيح بحث الملفات الخلافية وسبل خفض التصعيد.

ومع ذلك، فإن طرح الاجتماع لا يعني التوصل إلى اتفاق بشأن انعقاده أو ضمان تحقيق اختراق في المفاوضات، إذ تظل مشاركة القادة الثلاثة، ومكان اللقاء، وجدول أعماله، والنتائج المحتملة، مسائل لم تُحسم رسميًا حتى الآن.

ومن المنتظر أن تتضح فرص عقد الاجتماع في ضوء الاتصالات المقبلة ومواقف الأطراف المعنية، وسط استمرار التحديات السياسية والعسكرية التي تعرقل الوصول إلى تسوية شاملة للحرب.