احرص على تناولها .. 3 أطعمة لصحة الشيخوخة

مع تقدمك في العمر، يتغير جسمك، ولا أتحدث هنا فقط عن التجاعيد على بشرتك، بل هناك العديد من التغيرات الداخلية الدقيقة التي تؤثر على صحتك، مثل تلف الخلايا الناتج عن الإجهاد التأكسدي، وفقدان كثافة العظام، وتصلب الأوعية الدموية.

مع ذلك، ليس من المبكر أبدًا إدراج الأطعمة التي تدعم الشيخوخة الصحية في نظامك الغذائي، فهذه الأطعمة تدعم جوانب صحية مهمة بغض النظر عن عمرك، مثل صحة الجهاز الهضمي، وصحة العظام، وصحة القلب، وغيرها.

إليك ثلاث أطعمة أحرص دائمًا على إضافتها إلى سلة مشترياتي لدعم الشيخوخة الصحية وغيرها

- الأفوكادو

الأفوكادو غني بالألياف والدهون الصحية للقلب التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، مع التقدم في السن، يزداد خطر ارتفاع الكوليسترول لأن الجسم يصبح أقل قدرة على التخلص منه بكفاءة، لذا، فإن تناول أطعمة مثل الأفوكادو يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي.

قد يُساعد الأفوكادو أيضاً في التخفيف من علامات الشيخوخة الخارجية كالتجاعيد، فقد أظهرت الأبحاث أن تناول الأفوكادو يومياً يُمكن أن يُحسّن مرونة البشرة ونضارتها لدى النساء الأصحاء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 27 و73 عاماً

- زيت الزيتون

يُعدّ زيت الزيتون مصدراً آخر للدهون الصحية التي يُنصح بإضافتها إلى نظامك الغذائي، وقد قيّمت العديد من الدراسات فوائد زيت الزيتون الصحية بنتائج مذهلة، فقد ثبت أنه يقلل من خطر الوفاة المبكرة بسبب مرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها، كما يقلل الالتهابات، ويحارب الإجهاد التأكسدي الضار

- القهوة

أستمتع بفنجان قهوتي الصباحي (وأحيانًا المسائي) كل يوم، ولحسن الحظ، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة آثار الشيخوخة الضارة، شريطة تناولها باعتدال، وقد وجدت دراسة واسعة النطاق أجريت عام ٢٠٢٤ أن شرب القهوة يرتبط بعمر بيولوجي أصغر مقارنةً بالعمر الزمني، مما يعني أن خلايا وأنسجة وأعضاء المشاركين بدت أصغر من عمرها الحقيقي.

وجدت دراسة حديثة أخرى أن شرب القهوة مرتبط بانخفاض خطر شيخوخة بشرة الوجه

المصدر health