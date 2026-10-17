ملك رجب بطلة الكاراتيه تتألق في بطولة العالم للناشئين 2026 ببولندا

سطر أبطال أندية وادى دجلة قصة نجاح جديدة من خلال تألق البطلة ملك رجب في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين 2026، المقامة في بولندا خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الكاراتيه من مختلف أنحاء العالم، في إنجاز يعكس تميز أبطال أندية وادي دجلة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الرياضية الدولية.



ونجحت البطلة ملك رجب في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه وزن -61 كجم سيدات.

وتؤكد هذه النتائج المتميزة المكانة المرموقة التي نجحت أندية وادى دجلة في الوصول إليها في رياضة الكاراتيه، وما يحققه النادي من نجاحات متواصلة في اكتشاف المواهب الواعدة وإثراء قدراتها، من خلال توفير منظومة رياضية متكاملة تسهم في تطوير اللاعبين والارتقاء بمستواهم الفني والبدني. وتؤكد هذه الإنجازات كذلك تميز استراتيجية النادي التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الأبطال المُميزين الذين يُمثلون منتخب مصر وينافسون بقوة في البطولات الإقليمية والدولية، مما يسهم في رفع اسم مصر عالياً وتحقيق العديد من الإنجازات الوطنية.

أندية وادى دجلة:

ومنذ تأسيسها عام 2002، رسّخت أندية وادى دجلة مكانتها كأحد أبرز الكيانات الرياضية في مصر، عبر التوسع في فروعها لتشمل 14 ناديًا، إلى جانب تقديم أكثر من 20 رياضة مختلفة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تضم ملاعب متنوعة للإسكواش وكرة القدم والتنس، فضلًا عن حمامات السباحة، بما يعكس التزامها المستمر بتطوير المنظومة الرياضية.