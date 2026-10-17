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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحشد الشعبي يكشف سبب انفجار داخل أحد مقراته في بغداد

هيئة الحشد الشعبي في العراق وقوع انفجار
هيئة الحشد الشعبي في العراق وقوع انفجار
القسم الخارجي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، وقوع انفجار داخل أحد مقراتها في العاصمة بغداد، مؤكدة أن الحادث نجم عن وجود “عتاد تالف”، في واقعة تعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتخزين الذخائر والمواد المتفجرة داخل المواقع العسكرية.

ويأتي الإعلان وسط متابعة أمنية للتطورات في العاصمة العراقية، في ظل حوادث سابقة شهدتها مواقع تضم مخازن للعتاد والأسلحة، وأثارت تساؤلات بشأن إجراءات التخزين والسلامة المتبعة داخل هذه المنشآت.

وشهدت بغداد، خلال الفترة الماضية، حوادث انفجار داخل مواقع تابعة لفصائل مسلحة، من بينها واقعة انفجار كمية من العتاد داخل موقع في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، في الأول من أكتوبر الجاري. وذكر مصدر أمني حينها أن الانفجار وقع داخل كرفان تابع لأحد الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى السيطرة على الموقف دون تسجيل إصابات. 

كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في يونيو الماضي، وقوع انفجار داخل أحد مستودعات العتاد التابعة للحشد الشعبي في معسكر المنصورية، مؤكدة عدم تسجيل خسائر في الأرواح وفق المعلومات الأولية آنذاك، مع مباشرة القوات الأمنية والعسكرية إجراءات إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة. 

وتشير هذه الحوادث إلى أهمية تطبيق إجراءات صارمة لتخزين الذخائر وفحص صلاحيتها، بما يحد من احتمالات الانفجار العرضي ويحافظ على سلامة العاملين في المنشآت العسكرية والمناطق المحيطة بها.

هيئة الحشد الشعبي العراق انفجار بغداد تخزين الذخائر

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