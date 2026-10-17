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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد 17 عامًا من التعافي.. مها نور تحكي رحلتها مع سرطان الثدي

الدكتورة مها نور
الدكتورة مها نور
محمد البدوي

روت الدكتورة مها نور، مؤسسة مبادرة «ذراعي خط أحمر»، تفاصيل رحلتها مع سرطان الثدي، بداية من اكتشاف ورم بالصدفة، مرورًا برحلة العلاج والتحديات النفسية التي واجهتها، وصولًا إلى التعافي وتكريس تجربتها لدعم المصابات بالمرض ونشر الوعي المجتمعي بمضاعفاته.

وقالت مها نور، خلال لقائها ببرنامج «نون القمة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنها اكتشفت الإصابة بعدما شعرت بوجود كتلة غريبة في الثدي تشبه حبة البندق، موضحة أنها لم تكن تمتلك في ذلك الوقت المعرفة الكافية بطبيعة المرض أو العلامات التي تستدعي مزيدًا من الفحوصات.

وأضافت أنها شعرت بالقلق رغم تلقيها تطمينات خلال الكشف الطبي الأول، الأمر الذي دفعها إلى استكمال الفحوصات لدى طبيب آخر، قبل أن تكشف نتيجة تحليل الأنسجة عن إصابتها بسرطان الثدي.

 لحظة معرفة التشخيص

وأشارت إلى أن لحظة معرفة التشخيص كانت من أصعب المحطات في حياتها، لكنها استطاعت تجاوز هذه المرحلة، لتصبح تجربتها الشخصية نقطة تحول دفعتها إلى مساندة الآخرين ممن يواجهون التجربة نفسها، مؤكدة أنها متعافية منذ 17 عامًا.

مبادرة ذراعي خط أحمر

وأوضحت مؤسسة مبادرة «ذراعي خط أحمر» أن رحلتها مع المرض جعلتها أكثر إدراكًا للتحديات التي تواجه المصابات بسرطان الثدي، لا سيما المضاعفات التي قد تظهر بعد العلاج، وهو ما دفعها إلى إطلاق مبادرات تستهدف تقديم الدعم والتوعية للمحاربات.

وأكدت أن تحويل التجربة الشخصية إلى عمل مجتمعي منحها فرصة لمساعدة المصابات على التعامل مع التحديات التي يواجهنها، ونقل الخبرات التي اكتسبتها خلال رحلة التعافي، بما يعزز الأمل لديهن ويشجعهن على مواصلة الحياة ومواجهة المرض.

 أهمية نشر الوعي بسرطان الثدي

وشددت مها نور على أهمية نشر الوعي بسرطان الثدي ومضاعفاته، وتوفير الدعم النفسي والمجتمعي للمصابات والمتعافيات، بما يساعدهن على تجاوز الصعوبات واستعادة الثقة والقدرة على ممارسة حياتهن.

سرطان الثدي الوعي بسرطان الثدي مبادرة ذراعي خط أحمر اكتشاف ورم بالصدفة الدكتورة مها نور

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