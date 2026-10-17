الإسعاف: 100 ألف مكالمة يوميًا وخدمات لنقل المرضى إلى الجهات الحكومية

أكد الدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تتلقى نحو 100 ألف مكالمة يوميًا، موضحًا أن المكالمات الكيدية والمعاكسات تمثل 15% من إجمالي المكالمات.

وأوضح عبد البديع خلال استضافته ببرنامج «ست ستات»، المذاع على قناة DMC، أن خدمات هيئة الإسعاف لا تقتصر على نقل المصابين في الحوادث والتعامل مع الحالات الطارئة، بل تشمل أيضًا خدمات نقل المرضى إلى بعض الجهات، مثل السجل المدني والشهر العقاري، مقابل 450 جنيهًا للخدمة، مع تحمّل المواطن 15% من تكلفتها، وفقًا لما ذكره.

وأضاف أن الهيئة تقدم خدمات نقل الحالات الطارئة والمصابين في الحوادث وأصحاب الأمراض المزمنة مجانًا، بحسب طبيعة الخدمة المقررة، مشيرًا إلى أن المريض الذي ينتقل من المستشفى إلى منزله يتحمل 15% فقط من تكلفة الخدمة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والإسعافية إلى أن الهيئة تسعى إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإسعافية، من خلال تنويع الخدمات المقدمة وتوفير وسائل متعددة لتلبية احتياجات المرضى في مختلف الظروف.

وفي السياق نفسه، أوضح عبد البديع أن الهيئة توفر تطبيق «إسعفني» لتسهيل طلب الخدمات الإسعافية، بما يساعد على تيسير التواصل مع الهيئة وتخفيف الضغط على خطوط الطوارئ.

وشدد على أهمية توعية المواطنين بطبيعة الخدمات الإسعافية المتاحة وآليات الاستفادة منها، مع ضرورة الحفاظ على خطوط الطوارئ وإتاحتها أمام البلاغات الحقيقية، بما يدعم سرعة الاستجابة للحالات التي تستدعي التدخل العاجل.