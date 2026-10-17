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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مرشد: رسائل الرئيس السيسي بشأن دعم أمن السعودية تجسد ثوابت السياسة المصرية

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد
محمد الشعراوي

أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية عكست رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية، وحرصًا على استقرار مؤسساتها واحترام دستورها، إلى جانب التأكيد على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها دعم أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها.

وأوضح مرشد أن تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور، وإشارته إلى أن عام 2030 سيكون نهاية فترة رئاسته، يعكسان الالتزام بالأطر الدستورية واحترام الاستحقاقات القانونية، والحرص على ترسيخ مبدأ تداول المسؤولية وفقًا للقواعد المنظمة للحياة السياسية في مصر.

وأضاف أن حديث الرئيس عن أهمية إعداد كوادر جديدة قادرة على تحمل المسؤولية يمثل محورًا مهمًا في التخطيط لمستقبل الدولة، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيل أجيال جديدة تمتلك القدرة على استكمال مسيرة العمل الوطني والتعامل مع التحديات المستقبلية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن خطاب الرئيس حمل رسائل مهمة بشأن حماية الدولة الوطنية والحفاظ على أمنها واستقرارها، وأهمية تكامل أدوار مؤسساتها والتزامها باختصاصاتها الدستورية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وصون مقدرات الشعب المصري.

دعم أمن المملكة العربية السعودية

وفيما يتعلق بتأكيد الرئيس السيسي دعم أمن المملكة العربية السعودية، شدد مرشد على أن هذا الموقف يجسد ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، ويعكس ارتباط الأمن القومي المصري بأمن الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، مؤكدًا أن أمن السعودية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن التضامن العربي والتنسيق المشترك ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على أمن الشعوب العربية.

وأكد أن مجمل رسائل الرئيس السيسي تعكس أهمية الجمع بين الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتعزيز قدراتها الداخلية، والتمسك بالثوابت الوطنية والعربية، بما يدعم حماية الأمن القومي المصري والعربي ويفتح المجال أمام إعداد كوادر قادرة على تحمل مسؤوليات المستقبل.

الدكتور مجدي مرشد حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الدستور

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