ضبط 3 طلاب بالغربية استعرضوا بـ«التوك توك» وأزعجوا المواطنين بمكبرات الصوت

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 مركبات "توك توك" بآداء حركات إستعراضية وتشغيل أغانى بأصوات صاخبة عبر مكبرات صوت مما يتسبب فى إزعاج للمواطنين بالغربية .

تفاصيل الواقعة



بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبات الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديها (3 طلاب- مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ12/ الجارى أثناء سيرهم بالدائرة محل سكنهم.

تم التحفظ على المركبات "توك توك"، و اتخاذ الإجراءات القانونية.