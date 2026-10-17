ضبط نجار بالفيوم سمح لعمال باستقلال دراجة نارية بطريقة خطرة في مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسماح لعدد من الأشخاص بإستقلال الدراجة النارية برفقته بصوره تعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (نجار – مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 11/ الجارى على النحو المشار إليه إبان سيره بأحد الطرق بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وأضاف أن الأشخاص المستقلين الدراجة النارية رفقته عمال تابعين لإحدى الشركات يقوم بتوصيلهم لمحل سكنهم عقب إنتهاء عملهم .





تم التحفظ على الدراجة النارية..وإتخاذ الإجراءات القانونية.