ضبط سيدة بالغربية سرقت هاتف محمول من داخل محل تجاري بأسلوب المغافلة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بمغافلة مالك أحد المحال التجارية وسرقة هاتفه المحمول بالغربية .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك المحل (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) وبسؤاله إتهم السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو بسرقة الهاتف الخاص به بأسلوب "المغافلة" حال تواجدها بالمحل المموك له بتاريخ 13/ الجارى.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بذات دائرة المركز)، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادها ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.