ضبط طالب بالبحيرة بحوزته أسلحة بيضاء عليها عبارات خادشة للحياء ونشر فيديو لاستعراض وجذب المشاهدات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ومدون عليها عبارات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية بالبحيرة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء الظاهرة بمقطع الفيديو ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتصوير المقطع ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستعراض وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.