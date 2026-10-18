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أستاذ علوم سياسية: القوات المسلحة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري ودورها يمتد إلى إعداد كوادر الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أستاذ علوم سياسية: القوات المسلحة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري ودورها يمتد إلى إعداد كوادر الدولة

طارق فهمي
طارق فهمي
محمد البدوي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القوات المسلحة المصرية تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري، وتعكس في تكوينها مختلف شرائح الشعب، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع تقوم على الترابط والتكامل في دعم استقرار الدولة والحفاظ على مقدراتها الوطنية.

 المؤسسات الوطنية ومختلف فئات المجتمع

وأوضح فهمي، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ارتباط القوات المسلحة بالشعب المصري يبرز أهمية التواصل بين المؤسسات الوطنية ومختلف فئات المجتمع، ويعكس طبيعة الدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في دعم الدولة وتعزيز قدراتها.

وأضاف أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على المهام الدفاعية، بل يمتد إلى الإسهام في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية من خلال الأكاديمية العسكرية، التي تقدم برامج تدريبية تستهدف فئات متنوعة من المجتمع، بما يساعد على تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم في مختلف المجالات.

 أحد ركائز بناء المؤسسات الوطنية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن برامج الأكاديمية العسكرية تستهدف إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، من خلال الجمع بين التأهيل العلمي والمهني وتنمية الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد ركائز بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

وشدد فهمي على أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع يسهم في دعم الاستقرار الوطني، لافتًا إلى أن إعداد الكوادر المؤهلة يمثل ضرورة لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتحقيق أهداف التنمية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المختلفة التي تواجه مصر.

طارق فهمي السيسي القوات المسلحة

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