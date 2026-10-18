مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة القاهرة الأهلية يتابع انتظام الدراسة ويقر حزمة من القرارات

عقد مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة القاهرة الأهلية، اجتماعه برئاسة الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبحضور عمداء القطاعات ومديري البرامج الأكاديمية، لمتابعة سير الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027، ومناقشة عدد من الملفات والقرارات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية وتعزيز الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية تواصل العمل على بناء نموذج تعليمي حديث يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويستفيد من الخبرات والإمكانات العلمية لجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن تطوير البرامج الدراسية والمعامل التخصصية يمثل أولوية رئيسية لضمان جودة التعليم وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المتابعة الدورية للأداء الأكاديمي تستهدف ضمان انتظام الدراسة، ورفع كفاءة البيئة التعليمية، والتوسع في الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العلمية والعملية، مؤكدًا أهمية التخطيط المبكر لاحتياجات الكليات والتطوير المستمر للتجهيزات والبنية التحتية التعليمية بما يواكب التوسع في البرامج الأكاديمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المجلس استعرض تقارير عمداء القطاعات بشأن انتظام الدراسة والمحاضرات والتدريبات العملية بمختلف برامج الجامعة، ووافق على قيد الطلاب المستجدين والمحولين، واعتماد المقاصات العلمية للطلاب المحولين بعد استكمال أعمال المراجعة والتدقيق، إلى جانب اعتماد الجداول الدراسية للمحاضرات والتمارين العملية، وجدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

وأضاف الدكتور محمد العطار أن المجلس وافق على طلبات الكليات الخاصة بتطوير المعامل التخصصية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2026/2027، وكذلك احتياجاتها من المعامل الجديدة للعام الجامعي المقبل 2027/2028، وذلك بكليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم، والهندسة، والحاسبات، بما يدعم جودة التدريب العملي ويواكب متطلبات البرامج الدراسية.

كما ناقش المجلس خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الحالي، ووافق على تخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذها، بما يشمل الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية والفنية والرياضية والمجتمعية، بهدف تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والعمل الجماعي، وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في الحياة الجامعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد العطار استمرار المتابعة الميدانية والدورية للعملية التعليمية، والتنسيق مع عمداء القطاعات ومديري البرامج لتنفيذ القرارات المعتمدة، والعمل على تلبية الاحتياجات الأكاديمية والتجهيزات التعليمية، بما يتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.