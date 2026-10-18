جامعة القاهرة تقدم خدمات مجانية لـ4500 مواطن و45 عملية جراحية بالواحات

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا قدمه الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول حصاد القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها الجامعة بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالتعاون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة ومجلس مدينة الواحات البحرية ومديريات الصحة والطب البيطري والتربية والتعليم، والتي نجحت على مدار 3 أيام في تقديم خدمات طبية وعلاجية وبيطرية وتعليمية وتوعوية متنوعة لنحو 4500 مواطن بالمجان.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن القيمة الحقيقية للقوافل التنموية لا تُقاس بعدد الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من فارق في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن وصول فرق الجامعة إلى المناطق البعيدة يجسد مفهوم الجامعة الحاضرة في مجتمعها، التي لا تنتظر أن يأتي إليها المستفيدون من خدماتها، بل تتحرك بإمكاناتها وخبراتها للوصول إليهم، وتلبية احتياجاتهم الفعلية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن القافلة نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني لأكثر من 1700 مواطن، وإجراء 45 عملية جراحية وتدخلًا طبيًا في تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن وجراحات الأطفال، إلى جانب تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس قدرة الجامعة على توظيف إمكاناتها الطبية والعلمية في خدمة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن مفهوم التنمية الشاملة يتجاوز تقديم الرعاية الصحية إلى الاستثمار في الإنسان، من خلال التعليم والتوعية والتأهيل وتنمية المهارات، وهو ما تحرص عليه الجامعة في قوافلها التي تجمع بين مختلف التخصصات، مؤكدًا استمرار تنفيذ هذه القوافل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت نموذجًا للعمل الجامعي المتكامل، بمشاركة أساتذة ومتخصصين من 11 كلية ومعهدًا، شملت طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والدراسات الإفريقية العليا، والدراسات العليا للتربية، مشيرًا إلى أن تنوع التخصصات أتاح تقديم خدمات تستجيب للاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية لأهالي الواحات البحرية.

وكشف التقرير عن أبرز نتائج القافلة، حيث قدم القطاع الطبي خدمات الكشف والعلاج وصرف الأدوية بالمجان لأكثر من 1700 مواطن في تخصصات الجراحة العامة والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن والباطنة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، فضلًا عن إجراء 45 عملية جراحية وتدخلًا طبيًا، وتنفيذ أنشطة للتوعية الصحية والوقاية من الأمراض.

وفي القطاع البيطري، جرى فحص وعلاج وإجراء تدخلات جراحية لـ164 حالة من الحيوانات والطيور، شملت الدواب والدواجن والأبقار والأغنام والماعز، إلى جانب تقديم الإرشاد البيطري لنحو 30 مزارعًا، بهدف دعم الثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز الوعي بأساليب الرعاية والوقاية.

وفي مجال التوعية الصحية والاجتماعية، استفاد أكثر من 160 مواطنًا من الندوات التثقيفية التي نظمها أساتذة الجامعة بمستشفى الواحات البحرية، كما وصلت الأنشطة التوعوية إلى نحو 600 طالب وطالبة بمدارس الباويطي الابتدائية والمدرسة التجارية، وتناولت موضوعات الصحة الإنجابية والطب الوقائي والأنيميا المنجلية ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية.

كما شملت القافلة أنشطة لدعم ذوي الهمم بمدرسة الباويطي للتربية الفكرية، تضمنت تقديم الدعم النفسي والتربوي للأطفال وتنظيم ورش عمل للمعلمين، إلى جانب إجراء امتحانات فورية لمحو الأمية لـ35 مواطنًا، وتنفيذ ندوات حول أهمية التعليم وتمكين المرأة وتنمية القدرات الفردية.

وفي إطار مبادرة «صنايعية مصر»، نظم فريق كلية الآثار ورشًا تدريبية استفاد منها أكثر من 260 طالبًا، بهدف تنمية مهاراتهم في الحرف اليدوية، وتشجيع الإبداع والعمل المنتج، وربط التعليم بالتطبيق العملي.

وأكد التقرير أن النتائج التي حققتها القافلة تعكس تكامل الأدوار الطبية والتعليمية والبحثية والمجتمعية لجامعة القاهرة، وقدرتها على حشد خبراتها وتخصصاتها المختلفة لتقديم خدمات مباشرة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية بالمناطق الأكثر احتياجًا.