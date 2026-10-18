قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تبني سياسة المكاشفة والشفافية في تقييم أداء الحكومة «ضرورة» | فيديو
تحديث بطاقة التموين 2026.. طريقة مراجعة البيانات إلكترونيًا والأوراق المطلوبة
بعد اعتداء أمه عليه.. «القومي للطفولة» يوضح تفاصيل التعامل مع رضيع الجيزة
فرنسا تشتعل.. إحراق مبنى تاريخي ونهب متاجر فاخرة في احتجاجات الغلاء (فيديو)
موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري
دعاء صلاة الضحى للرزق والغنى.. يزيد المال ويسد الدين ردده إلى الظهر
هيئة البث الإسرائيلية: احتجاجات للحريديم وإغلاق شارع حيوي وسط إسرائيل
وائل كفوري: أم الدنيا سند لكل العرب
الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع
ليتوانيا تطلب من السكان الاحتماء في الملاجئ بعد رصد جسم طائر مجهول
الزمالك يقرر إيقاف ناصر منسي لأجل غير مسمى.. وعقوبة منتظرة بعد التحقيق
بعد أمطار الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من برودة الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تقدم خدمات مجانية لـ4500 مواطن و45 عملية جراحية بالواحات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا قدمه الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول حصاد القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها الجامعة بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالتعاون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة ومجلس مدينة الواحات البحرية ومديريات الصحة والطب البيطري والتربية والتعليم، والتي نجحت على مدار 3 أيام في تقديم خدمات طبية وعلاجية وبيطرية وتعليمية وتوعوية متنوعة لنحو 4500 مواطن بالمجان.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن القيمة الحقيقية للقوافل التنموية لا تُقاس بعدد الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من فارق في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن وصول فرق الجامعة إلى المناطق البعيدة يجسد مفهوم الجامعة الحاضرة في مجتمعها، التي لا تنتظر أن يأتي إليها المستفيدون من خدماتها، بل تتحرك بإمكاناتها وخبراتها للوصول إليهم، وتلبية احتياجاتهم الفعلية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن القافلة نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني لأكثر من 1700 مواطن، وإجراء 45 عملية جراحية وتدخلًا طبيًا في تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن وجراحات الأطفال، إلى جانب تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس قدرة الجامعة على توظيف إمكاناتها الطبية والعلمية في خدمة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن مفهوم التنمية الشاملة يتجاوز تقديم الرعاية الصحية إلى الاستثمار في الإنسان، من خلال التعليم والتوعية والتأهيل وتنمية المهارات، وهو ما تحرص عليه الجامعة في قوافلها التي تجمع بين مختلف التخصصات، مؤكدًا استمرار تنفيذ هذه القوافل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت نموذجًا للعمل الجامعي المتكامل، بمشاركة أساتذة ومتخصصين من 11 كلية ومعهدًا، شملت طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والدراسات الإفريقية العليا، والدراسات العليا للتربية، مشيرًا إلى أن تنوع التخصصات أتاح تقديم خدمات تستجيب للاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية لأهالي الواحات البحرية.

وكشف التقرير عن أبرز نتائج القافلة، حيث قدم القطاع الطبي خدمات الكشف والعلاج وصرف الأدوية بالمجان لأكثر من 1700 مواطن في تخصصات الجراحة العامة والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن والباطنة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، فضلًا عن إجراء 45 عملية جراحية وتدخلًا طبيًا، وتنفيذ أنشطة للتوعية الصحية والوقاية من الأمراض.

وفي القطاع البيطري، جرى فحص وعلاج وإجراء تدخلات جراحية لـ164 حالة من الحيوانات والطيور، شملت الدواب والدواجن والأبقار والأغنام والماعز، إلى جانب تقديم الإرشاد البيطري لنحو 30 مزارعًا، بهدف دعم الثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز الوعي بأساليب الرعاية والوقاية.

وفي مجال التوعية الصحية والاجتماعية، استفاد أكثر من 160 مواطنًا من الندوات التثقيفية التي نظمها أساتذة الجامعة بمستشفى الواحات البحرية، كما وصلت الأنشطة التوعوية إلى نحو 600 طالب وطالبة بمدارس الباويطي الابتدائية والمدرسة التجارية، وتناولت موضوعات الصحة الإنجابية والطب الوقائي والأنيميا المنجلية ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية.

كما شملت القافلة أنشطة لدعم ذوي الهمم بمدرسة الباويطي للتربية الفكرية، تضمنت تقديم الدعم النفسي والتربوي للأطفال وتنظيم ورش عمل للمعلمين، إلى جانب إجراء امتحانات فورية لمحو الأمية لـ35 مواطنًا، وتنفيذ ندوات حول أهمية التعليم وتمكين المرأة وتنمية القدرات الفردية.

وفي إطار مبادرة «صنايعية مصر»، نظم فريق كلية الآثار ورشًا تدريبية استفاد منها أكثر من 260 طالبًا، بهدف تنمية مهاراتهم في الحرف اليدوية، وتشجيع الإبداع والعمل المنتج، وربط التعليم بالتطبيق العملي.

وأكد التقرير أن النتائج التي حققتها القافلة تعكس تكامل الأدوار الطبية والتعليمية والبحثية والمجتمعية لجامعة القاهرة، وقدرتها على حشد خبراتها وتخصصاتها المختلفة لتقديم خدمات مباشرة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مركز الواحات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

جوائز الدولة التشجيعية

جوائز الدولة التشجيعية 2026| بوابة المجد العلمي للباحثين الشباب.. الشروط وقيمة الدعم

سداد فاتورة المياه بالموبايل

وداعاً للطوابير.. طرق وخطوات سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026 بسهولة وأمان

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد