الأرصاد تحذر من برودة الليل وأمطار على السواحل.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

بين استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، تتواصل الأجواء الخريفية في مصر، مع تفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل، ونشاط للرياح في بعض المناطق. وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وفرص الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات.

قالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا شرف ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن البلاد تأثرت بمنخفض جوي في البحر المتوسط، استمرت تأثيراته على عدد من المناطق، موضحة أن تأثيره على مصر كان أقل مقارنة بليبيا وبعض المناطق في تركيا.

وأضافت أن الأمطار استمرت لليوم الرابع على التوالي على السواحل المطلة على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن تأثير المنخفض الجوي بدأ يقل مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأكدت المتنبئ الجوي أن فرص سقوط الأمطار ستبدأ في التراجع اعتبارًا من يوم الأحد، مع توقعات باستمرار الأجواء الخريفية المستقرة حتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تظل حول معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 28 إلى 29 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حذرت منار غانم من استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى تتراوح حول 17 إلى 18 درجة مئوية.

وأضافت أن الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل يتجاوز 10 إلى 12 درجة مئوية في بعض المناطق، ما يزيد الإحساس بالبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل وبداية الصباح.

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: 29 للعظمى و18 للصغرى.

العاصمة الإدارية الجديدة: 29 للعظمى و17 للصغرى.

الإسكندرية: 26 للعظمى و19 للصغرى.

العلمين ومطروح: 25 للعظمى و18 للصغرى.

دمياط وبورسعيد: 25 للعظمى و21 للصغرى.

الإسماعيلية والسويس: 29 للعظمى و18 للصغرى.

العريش: 28 للعظمى و17 للصغرى.

كاترين: 24 للعظمى و10 للصغرى.

طابا: 28 للعظمى و17 للصغرى.

شرم الشيخ: 31 للعظمى و22 للصغرى.

الغردقة: 31 للعظمى و21 للصغرى.

الفيوم: 29 للعظمى و16 للصغرى.

بني سويف: 29 للعظمى و17 للصغرى.

المنيا وأسيوط: 29 للعظمى و16 للصغرى.

سوهاج: 31 للعظمى و18 للصغرى.

قنا والأقصر: 33 للعظمى و19 للصغرى.

أسوان: 34 للعظمى و21 للصغرى.

الوادي الجديد: 32 للعظمى و20 للصغرى.

شلاتين: 33 للعظمى و24 للصغرى.

حلايب: 31 للعظمى و23 للصغرى.

رأس حدربة: 31 للعظمى و24 للصغرى.

مرسى حميرة: 32 للعظمى و24 للصغرى.

أبرق وجبل علبة وأبو رماد: 34 للعظمى و23 للصغرى.

واختتمت منار غانم بالتأكيد على أن الطقس سيكون معتدلًا في معظم المحافظات خلال النهار، مع ضرورة الانتباه إلى برودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة للأطفال المتوجهين إلى المدارس، وارتداء ملابس مناسبة لتجنب نزلات البرد مع استمرار الأجواء الخريفية.

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