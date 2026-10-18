كرَّم فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، عمداء وعميدات عدد من كليَّات جامعة الأزهر، التي استضافت فعاليَّات الموسم الثقافي للعام الدراسي الماضي، الذي نظَّمته لجنة (التعريف بالإسلام) بالمجمع، وتضمَّن ندوات توعويَّة ومحاضرات فكريَّة، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

البحوث الإسلاميَّة يكرم عمداء وعميدات كليَّات جامعة الأزهر المستضيفة فعاليَّات الموسم الثقافي للجنة التعريف بالإسلام

وشمل التكريم -الذي حضره أ.د. محمد مختار جمعة، مقرِّر لجنة التعريف بالإسلام- كلًّا من: أ.د. علي عثمان، عميد كليَّة الدعوة الإسلاميَّة، وأ.د. رمضان محمود حسَّان، عميد كليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنين بالقاهرة، وأ.د. خالد عبَّاس، عميد كلية اللُّغات والترجمة بالقاهرة، وأ.د. فريدة بودي، عميدة كليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات بالقاهرة، وأ.د. منال الخولي، عميدة كليَّة التربية للبنات بالقاهرة، وأ.د. كريمة عبد المجيد، عميدة كليَّة الدراسات الإنسانيَّة للبنات بالقاهرة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لدور الكليَّات في إنجاح فعاليَّات الموسم الثقافي، وما قدَّمته من دعم لاستضافة الندوات التوعويَّة والمحاضرات الفكريَّة التي استهدفت التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات، ونَشْر الوعي بالقضايا الدِّينيَّة والفكريَّة.