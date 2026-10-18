كارثة في قاعدة عسكرية كندية.. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار وحريق هائل

أفادت وسائل إعلام كندية بمقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، جراء انفجار أعقبه حريق واسع النطاق داخل قاعدة واينرايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا غربي كندا، خلال ليلة السبت إلى الأحد، وسط عمليات إجلاء للمصابين وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وذكر موقع «غلوبال نيوز» الكندي أن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي، أثناء تدريب عسكري بالذخيرة الحية، يُشتبه في أنه تسبب في تضرر خط أنابيب أو خزان للغاز، ما أدى إلى اندلاع النيران وانتشارها داخل القاعدة.

وأضافت التقارير أن الرياح القوية، التي بلغت سرعتها نحو 100 كيلومتر في الساعة، ساهمت في اتساع نطاق الحريق، الذي تجاوز أسوار القاعدة بعد ساعات من اندلاعه، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليه.

إجلاء المصابين إلى مستشفيات إدمونتون

واستدعت السلطات سيارات الإسعاف والمروحيات لنقل المصابين، الذين جرى إجلاء عدد منهم إلى مستشفيات مدينة إدمونتون، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق القاعدة.

وبحسب هيئة الإذاعة الكندية «CBC»، استقبلت مستشفيات إدمونتون المصابين بعدما تجاوزت أعداد الحالات القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية في بلدة واينرايت المجاورة.

ونقلت الهيئة عن الطبيب وارن ثيرسك، العامل بقسم الطوارئ في أحد مستشفيات إدمونتون، وصفه الحادث بأنه كارثة استثنائية، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين تمثل ضغطًا كبيرًا على الخدمات الطبية.

وزير الدفاع الكندي يعلن فتح تحقيق

من جانبه، أكد وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي وقوع وفيات وإصابات جراء الحادث، دون الإعلان عن حصيلة نهائية، مشيرًا إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب والملابسات.

ووصف الوزير الوضع في موقع الحادث بأنه معقد وحساس، لافتًا إلى خطورة التطورات الميدانية.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، عبر حسابه على منصة «إكس»، وقوع حادث خطير في القاعدة، معربًا عن تعازيه للمتضررين، ومؤكدًا التعاون مع حكومة مقاطعة ألبرتا والسلطات المحلية للتعامل مع تداعيات الحادث.

قاعدة واينرايت.. مركز رئيسي للتدريب العسكري

وتُعد قاعدة واينرايت من أبرز منشآت التدريب العسكري في كندا، إذ تستضيف تدريبات ميدانية لإعداد الجنود والوحدات العسكرية للعمليات، كما تضم مركز التدريب على المناورة الكندي، الذي يتيح محاكاة ظروف العمليات الواقعية وتدريب الوحدات على العمل المشترك.

ولم تتضح بعد جميع تفاصيل الانفجار وأسبابه النهائية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسئوليات وحصر الخسائر البشرية والمادية.