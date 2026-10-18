قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة القرن على الأبواب.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن هالاند
فرنسا تطالب إسرائيل باعتقال المسؤولين عن الاعتداء على رئيس بلدية فرنسي بالضفة الغربية
مذيع إسرائيلي يصف أيزنكوت بـ "القرد المغربي".. ونتنياهو يرفض اتهام حزبه بـ"القردة"
إسرائيل تتقشف.. نتنياهو يقتطع من ميزانية الحكومة لدعم الجيش
وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر
اللجنة المنظمة لكأس العالم لسلة الكراسي المتحركة 3×3 تكثف استعداداتها قبل انطلاق البطولة
خضعت لجراحة استمرت 9 ساعات.. ضبط المتهم بالاعتداء على سيدة بآلة حادة في الخصوص
حسام حسن لم يطلبه حتى الآن.. كواليس ملف يونس إبراهيم نجم برايتون قبل معسكر الفراعنة
استعدادًا لموسم الأمطار والسيول.. وزيرة التنمية المحلية توجّه المحافظات برفع الجاهزية واتخاذ الإجراءات الاستباقية
الإسكان: إطلاق المنطقة الاستثمارية بـ «علم الروم» يعزز الاستثمارات بالساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة في قاعدة عسكرية كندية.. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار وحريق هائل

كارثة في قاعدة عسكرية كندية.. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار وحريق هائل
كارثة في قاعدة عسكرية كندية.. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار وحريق هائل
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام كندية بمقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، جراء انفجار أعقبه حريق واسع النطاق داخل قاعدة واينرايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا غربي كندا، خلال ليلة السبت إلى الأحد، وسط عمليات إجلاء للمصابين وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وذكر موقع «غلوبال نيوز» الكندي أن الانفجار وقع نحو الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي، أثناء تدريب عسكري بالذخيرة الحية، يُشتبه في أنه تسبب في تضرر خط أنابيب أو خزان للغاز، ما أدى إلى اندلاع النيران وانتشارها داخل القاعدة.

وأضافت التقارير أن الرياح القوية، التي بلغت سرعتها نحو 100 كيلومتر في الساعة، ساهمت في اتساع نطاق الحريق، الذي تجاوز أسوار القاعدة بعد ساعات من اندلاعه، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليه.

إجلاء المصابين إلى مستشفيات إدمونتون

واستدعت السلطات سيارات الإسعاف والمروحيات لنقل المصابين، الذين جرى إجلاء عدد منهم إلى مستشفيات مدينة إدمونتون، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق القاعدة.

وبحسب هيئة الإذاعة الكندية «CBC»، استقبلت مستشفيات إدمونتون المصابين بعدما تجاوزت أعداد الحالات القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية في بلدة واينرايت المجاورة.

ونقلت الهيئة عن الطبيب وارن ثيرسك، العامل بقسم الطوارئ في أحد مستشفيات إدمونتون، وصفه الحادث بأنه كارثة استثنائية، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين تمثل ضغطًا كبيرًا على الخدمات الطبية.

وزير الدفاع الكندي يعلن فتح تحقيق

من جانبه، أكد وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي وقوع وفيات وإصابات جراء الحادث، دون الإعلان عن حصيلة نهائية، مشيرًا إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب والملابسات.

ووصف الوزير الوضع في موقع الحادث بأنه معقد وحساس، لافتًا إلى خطورة التطورات الميدانية.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، عبر حسابه على منصة «إكس»، وقوع حادث خطير في القاعدة، معربًا عن تعازيه للمتضررين، ومؤكدًا التعاون مع حكومة مقاطعة ألبرتا والسلطات المحلية للتعامل مع تداعيات الحادث.

قاعدة واينرايت.. مركز رئيسي للتدريب العسكري

وتُعد قاعدة واينرايت من أبرز منشآت التدريب العسكري في كندا، إذ تستضيف تدريبات ميدانية لإعداد الجنود والوحدات العسكرية للعمليات، كما تضم مركز التدريب على المناورة الكندي، الذي يتيح محاكاة ظروف العمليات الواقعية وتدريب الوحدات على العمل المشترك.

ولم تتضح بعد جميع تفاصيل الانفجار وأسبابه النهائية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسئوليات وحصر الخسائر البشرية والمادية.

قاعدة واينرايت قاعدة واينرايت العسكرية مقاطعة ألبرتا كندا تدريب عسكري وزير الدفاع الكندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الزمالك

محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

الرئيس السيسي يقبل رأي الفريق مجدي حتاتة

بعد تقبيل الرئيس السيسي رأسه.. رفعت حتاتة: الفريق «مجدي حتاتة» مثال مشرّف لكل الأجيال

ترشيحاتنا

تشييع جثامين 75 شهيدًا في غزة.. و8 آلاف جثمان لا تزال تحت الأنقاض

تشييع جثامين 75 شهيدًا في غزة.. و8 آلاف جثمان لا تزال تحت الأنقاض

فرنسا تدين الاعتداء على دبلوماسيين بالضفة الغربية وتؤكد : الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل حل الدولتين

فرنسا تدين الاعتداء على دبلوماسيين بالضفة الغربية وتؤكد : الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل حل الدولتين

جامعة العاصمة تعزز تعاونها مع جامعة فوكوي اليابانية في إعداد المعلمين

جامعة العاصمة تعزز تعاونها مع جامعة فوكوي اليابانية في إعداد المعلمين

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد