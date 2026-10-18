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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس ثقافة الطفل يكشف تفاصيل جائزة إبداع الأطفال ومقترح زيادة عدد الجوائز

الأطفال
الأطفال
رحمة سمير

كشف محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، تفاصيل جائزة إبداع الأطفال، موضحًا أنها تستهدف اكتشاف المواهب المصرية في مجالات الأدب والفنون والتطبيقات والابتكارات، من خلال مسابقات تراعي الفروق العمرية بين المشاركين.

وأوضح ناصف، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، أن الجائزة مقسمة إلى فئتين عمريتين، الأولى من 5 إلى 12 عامًا، والثانية من 12 إلى 18 عامًا، بما يضمن تنظيم المنافسة وفقًا لمعايير تناسب كل مرحلة عمرية.

وقال رئيس المركز القومي لثقافة الطفل إن الجائزة تشمل ثلاثة مجالات رئيسية هي الأدب والفنون والتطبيقات والابتكارات، موضحًا أن مجال الأدب يضم القصة والشعر والمسرح، بينما يشمل مجال الفنون الرسم والغناء والعزف على الآلات الموسيقية، مثل البيانو والكمان.

وأضاف أن إجمالي الجوائز يبلغ 32 جائزة، موزعة على الفروع المختلفة والفئتين العمريتين، مشيرًا إلى وجود مقترح لزيادة عدد الفروع والجوائز بهدف اكتشاف مزيد من المواهب المصرية.

وأوضح ناصف أن شروط المشاركة تختلف وفقًا للفئة العمرية، مشيرًا إلى أن القصة في الفئة الأولى تبلغ 300 كلمة، بينما تتراوح في الفئة الثانية بين 500 و900 كلمة، مع اختلاف متطلبات القصائد والمسرحيات بين المرحلتين.

وأشار إلى أن هذه المعايير تستهدف مراعاة قدرات الأطفال وتطور مهاراتهم الإبداعية بحسب أعمارهم.

ولفت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل إلى أن قيمة الجائزة تبلغ 40 ألف جنيه، موضحًا أن زيادة قيمتها ترتبط بمراجعة قيمة جائزة الدولة التشجيعية، التي أشار إلى أنها تبلغ 50 ألف جنيه.

وأكد وجود مقترح لزيادة عدد الجوائز، بما يتيح اكتشاف مزيد من المواهب وتوسيع فرص التكريم أمام الأطفال المبدعين في مختلف المجالات.

 

https://web.facebook.com/reel/1561792359296713 

رئيس ثقافة الطفل الطفل الأطفال الجوائز المواهب

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