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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للأمومة يتدخل لحماية طفلين عُثر عليهما في المريوطية بالهرم

المجلس القومي للطفولة والأمومة
المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

في استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على طفلين تُركا دون رعاية بمنطقة المريوطية بالهرم، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل، فور رصد الواقعة، واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية الطفلين وسلامتهما.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تحرك فور رصد الواقعة، حيث تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الرعاية والحماية المناسبتين للطفلين، اللذين يبلغان من العمر 3 و6 سنوات، بعد العثور عليهما دون رعاية أسرية.

وأضافت رئيسة المجلس أنه صدر قرار من النيابة العامة بإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة آمنة لهما وتلبية احتياجاتهما الأساسية، مع مراعاة مصلحتهما الفضلى.

وأكد الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يتابع الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يعمل على استكمال إجراءات قيد الطفلين بسجل المواليد، بما يضمن إثبات هويتهما وحصولهما على حقوقهما القانونية، مشددًا على أن حماية الأطفال المعرضين للإهمال أو المحرومين من الرعاية الأسرية تأتي في مقدمة أولويات المجلس.

ومن جانبه، أشار صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى استمرار جهود المجلس في رصد ومتابعة البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، مؤكدًا أن لكل طفل الحق في الرعاية والحماية والعيش في بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات تعرض الأطفال للخطر أو الإهمال، من خلال خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لضمان سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال.

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