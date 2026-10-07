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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في أجواء وطنية.. «القومي للطفولة والأمومة» يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بفرعه الجديد بشلاتين

«القومي للطفولة والأمومة» يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بفرعه الجديد بشلاتين
«القومي للطفولة والأمومة» يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بفرعه الجديد بشلاتين
أمل مجدى

في إطار مشاركة الأطفال والمواطنين في المناسبات الوطنية واهتمام الدولة بمناطق الجنوب، احتفل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع افتتاح الفرع الجديد للمجلس بالمدينة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ القبائل والأهالي.

وشهدت الاحتفالية حضور كلا من العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين، والدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور، والأستاذة كريمة سعيد علي المشرف العام على فرع المجلس بمدينة شلاتين.

واستُهلت الفاعلية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة العميد محمد البنا التي رحب فيها بالحضور ووجه الشكر للدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدًا بافتتاح فرع المجلس بشلاتين باعتباره خطوة محورية لتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال وأمهاتهم بالمنطقة. كما أكد رئيس المدينة على الرعاية التي توليها القيادة السياسية والدولة لمناطق الجنوب وحلايب وشلاتين، مشيرًا إلى أن ذكرى انتصارات أكتوبر تظل رمزًا يستحضر فيه المصريون العزة والفخر برد أرض سيناء.

ومن جانبها، عبرت الدكتورة سحر السنباطي عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، ومقدمة التهنئة للحضور والأطفال بمناسبة ذكرى النصر واقتراب أعياد الطفولة. وأكدت أن فرع المجلس الجديد يُعد بيت المجلس المفتوح لكافة أهالي وأطفال شلاتين لتقديم أوجه الدعم والخدمات المختلفة لهم في أي وقت.
وتضمن البرنامج الاحتفالي فقرات فنية ووطنية قيّمة، أشرف عليها الأستاذ الدكتور كرم ملاك، وشملت إلقاء كلمات في حب مصر وإلقاء أغانٍ وطنية شارك في تقديمها كورال أطفال شلاتين. واُختتمت الفاعلية لالتقاط صورة جماعية مع الأطفال والكورال، وسط أجواء مبهجة عكسها اهتمام المجلس بمشاركة أطفال الحدود الاحتفال بالمناسبات الوطنية.

القومي للطفولة شلاتين نصر أكتوبر المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي

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