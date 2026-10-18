إزالة 837 تعديا على 353 فداناً من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال المرحلتين الاولى والثانية من الموجة الـ ٣٠ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة (٨٣٧) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة ٣٥٣ فداناً و( ٢٩ ألف) متراً بالشرقية ، والتي بدأت أعمالها يوم ٢٩ اغسطس الماضي حتى ١٦ اكتوبر من الشهر الجاري ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمرحلتين الاولى و الثانية من الموجه الـ٣٠ أسفرت عن إزالة (٨٣٧) حالة تعدي بالبناء المخالف علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة بالأهالي.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.