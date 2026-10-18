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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البدوي يشكل لجنة قانونية من غير المرشحين لعضوية الهيئة العليا للوفد لنظر الطعون والفصل فيها

البدوي يشكل لجنة قانونية من غير المرشحين لعضوية الهيئة العليا للوفد لنظر الطعون والفصل فيها
البدوي يشكل لجنة قانونية من غير المرشحين لعضوية الهيئة العليا للوفد لنظر الطعون والفصل فيها
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (266) لسنة 2026، بتاريخ 17 أكتوبر 2026، بتشكيل لجنة قانونية من غير المرشحين لعضوية الهيئة العليا للحزب، لنظر الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين والفصل فيها.

وضمت اللجنة اللواء عماد محمد عوض المهدي، المحامى ، مستشار رئيس الوفد لشؤون الدفاع والامن القومى والتحليل الاستراتيجي ،وعضو لجنة الوفد العامة بمحافظة الدقهلية، واللواء أحمد محمد عبدالرحمن الشاهد رئيس لجنة الدفاع والامن القومى، والأستاذ سمير عيد خميس أحمد، المحامي بالإدارة القانونية للحزب.

ونص القرار على أن تجتمع اللجنة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، على أن تعلن نتائج الطعون والأسماء النهائية للمرشحين في اليوم نفسه.

وأكد القرار، الذي صدر عن رئيس حزب الوفد، العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

جاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، وعلى المذكرة المقدمة من لجنة التنظيم المركزية بتشكيل لجنة قانونية من أعضاء الحزب غير المرشحين للنظر في الطعون والفصل فيها.

من جانبها بدأت اللجنة ممارسة عملها فى فحص الطعون والتظلمات على أن تعلن قرارتها نهاية اليوم .

الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد المرشحين الطعون الهيئة العليا

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