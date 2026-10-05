قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري
محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 2025: أفريقيا قادرة على تعزيز إنتاجيتها بفضل الذكاء الاصطناعي
عمرها 107 أعوام.. أهالي شبين القناطر يشيعون جثمان أكبر معمرة
السفير الصومالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوفد: نصر أكتوبر ملحمة خالدة والجيش المصري القوي القادر هو الضمانة الحقيقية لأمن المنطقة

الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

هنأ الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى المجيدة ال٥٣ ، لانتصارات السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل ملحمة خالدة في تاريخ مصر، جسدت إرادة المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات وصناعة المستحيل، مشددًا على أهمية استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة، والحفاظ على قوة الدولة ووحدة جبهتها الداخلية وأمنها القومي.

وقال الدكتور السيد البدوي شحاتة في بيان له جاء نصه:

"في الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر، أتقدم  بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى شعب مصر الصامد الأبي، ونجدد ونؤكد أن حرب السادس من أكتوبر لم تكن حربًا عسكرية عابرة في تاريخ مصر، وإنما كانت ملحمة خالدة استرد فيها المصريون أرضهم وكرامتهم واستعادوا ثقتهم في قدرتهم على عبور الصعاب وصناعة المستحيل.. لقد أثبت جيل أكتوبر أن الأوطان لا تحميها الأمنيات أو الشعارات والكلمات والهتافات، وأن أمن البلاد الحقيقي لا تصونه إلا القوة العسكرية القاهرة الرادعة القادرة على حمايته، وأن الإرادة وعزيمة الشعوب حين تستند إلى جيش وطني قوي، وقيادة واعية تعرف أهدافها، وجبهة داخلية متماسكة تعي المخاطر والتحديات وتصطف في مواجهتها، تستطيع أن تغير موازين القوى وتصنع التاريخ.

وأضاف رئيس الوفد: "اليوم، ونحن نرى منطقتنا تموج بالصراعات والحروب، وتتعرض دول وشعوب عربية لمخاطر تهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، تصبح رسالة أكتوبر أكثر حضورًا وإلحاحًا، وأن مصر القوية الأبية العصية على كل من يحاول المساس بأمنها هي ضرورة لأمن المنطقة، وأن الجيش المصري القوي القادر هو الضمانة الوحيدة للسلام، وأن وحدة الشعب المصري ووعي ويقظة أبنائه هي خط الدفاع الأول عن الدولة.

وتابع: اليوم أيضًا ونحن نتذكر نصر أكتوبر، نؤكد أن الأمن القومي المصري وسيادة مصر على أراضيها واستقلال قرارها الوطني وحماية أمنها القومي هي أمانة دفع من أجلها المصريون أغلى الدماء.

ومن هنا، فإن الوفاء الحقيقي لنصر أكتوبر لا يكون فقط بالاحتفال بذكراه، وإنما بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات والاستمرار في بناء جبهة داخلية قوية واعية ومتماسكة، ودولة تمتلك اقتصادًا منتجًا، وجيشًا قويًا، ومؤسسات راسخة، وتعليمًا متقدمًا، وعدالة اجتماعية، وحياة سياسية حقيقية، ومواطنًا يشعر بأن له نصيبًا في وطنه ودورًا في صناعة مستقبله.

وأشار رئيس الوفد: "الدولة القوية تحتاج إلى جيش قوي يحمي حدودها، واقتصاد قوي يحمي قرارها، ومجتمع متماسك يحمي استقرارها، وحياة سياسية قوية تحمي جبهتها الداخلية.

وأكد أنه في هذه الذكرى الخالدة، ننحني إجلالًا لشهداء مصر، ونحيي أبطال قواتنا المسلحة الذين عبروا قناة السويس وحطموا خط بارليف ورفعوا علم مصر على أرض سيناء.

ووجه "البدوي" رسالة لأبناء مصر قائلًا: "نقول لأجيال مصر الجديدة: كما انتصرت مصر في أكتوبر بالإرادة والصبر والعلم والتخطيط ووحدة الصف، فإنها قادرة اليوم على عبور تحدياتها، مهما كانت جسامتها.

وشدد "البدوي" على التأكيد بأن مصر ستبقى عصية على الانكسار، وسيبقى جيشها درعًا للوطن، وسيظل شعبها مصدر قوتها.

واختتم بيانه قائلًا: "تحيا مصر حرةً قويةً آمنةً ، وكل عام ومصر وشعبها بكل الخير".

الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي نصر أكتوبر التحديات الراهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد