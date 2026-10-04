رئيس الوزراء في ذكرى نصر أكتوبر: الشعب المصري عصي على الانكسار.. ومستمرون في البناء والتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل دليلاً دامغاً على عظم الروح العسكرية المصرية، وصلابة الشعب المصري الذي يثبت دائماً أنه عصيٌّ على الانكسار، مجدداً العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر رغم مختلف التحديات.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد؛ متوجهاً لسيادته بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "سيظل هذا النصر دوماً دليلاً دامغاً على عظم الروح العسكرية المصرية، التي انتفضت في لحظة تاريخية مُلهمة لاسترداد الأرض، وعودة الأمل إلى شعب حاول الأعداء كسر إرادته، ولكنه يُثبت منذ قديم الأزل، أنه عصيٌّ على الانكسار".

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وأضاف "وإننا إذ نستلهم من هذه الذكرى الغالية روح العزيمة، فإننا نُجدد العهد على مواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر الحبيبة، رغم مختلف التحديات والمصاعب، داعين الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها بالخير والرخاء



كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة؛ وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد؛متوجها فيها إلى سيادته وإلى جميع القادة والضباط وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة المصرية، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "لقد كانت هذه المُناسبة الغالية وستظل؛ صورة حية تجسد صلابة القوات المسلحة المصرية الباسلة، في تجاوز تحديات فترة عصيبة، واستعادة القدرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، بعزيمة لا تلين، وإرادة لا تنكسر، وروح لا تقبل سوى النصر".

وأضاف: "نسأل الله العزيز القدير أن يُعيد هذه الذكرى الوطنية الخالدة، على قواتنا المسلحة بدوام الرفعة والتقدم وتدعيم قدراتها، وعلى شعبنا الأبيّ بموفور الأمن والرخاء".