قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الجدار الفولاذي» .. وزير الخزانة الأمريكي يكشف تفاصيل الحملة ضد إيران وعزلها اقتصاديًا
عبد الله عمر: مواجهة جنوب أفريقيا «اختبار حقيقي جديد» لـ حسام حسن
خبير تربوي: الرياضيات تُنمّي التفكير المنطقي والناقد ولا يمكن الحكم على المنهج من أسبوع واحد
لمناقشة أوضاع المنتخب.. اجتماع رباعي بين أبوريدة والدرندلي وحسام وإبراهيم حسن عقب مواجهة جنوب إفريقيا
«أكسيوس»: أمريكا طردت دبلوماسييْن إيرانييْن بعد تجاهلهما أمر مغادرة أراضيها
لو عايز تثقف نفسك دينيًا.. كتب شرعية تنصح بها دار الإفتاء تنفع كل مسلم
أحد القائمين على «متصدقش» : تدوينات عبدالله قدري تكشف انتماءه للإخوان الإرهابية
إبراهيم فايق: كل ضيوف البرنامج مسئولون عن تصريحاتهم .. وحق الرد مكفول
وزير الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم تيجراي «باطلة».. ولن نُستدرج للتدخل في أزمتها الداخلية
«عبدالعاطي»: وحدة الدول العربية والأفريقية والحفاظ على الحدود المصرية «خطوط حمراء»
نائب رئيس اتحاد الكرة: كان يجب توضيح موقفنا من تصريحات حسام حسن عن «الشناوي»
إبراهيم فايق: إحنا في ضهر منتخب مصر.. والانتقاد طبيعي وقت الحاجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء في ذكرى نصر أكتوبر: الشعب المصري عصي على الانكسار.. ومستمرون في البناء والتنمية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل دليلاً دامغاً على عظم الروح العسكرية المصرية، وصلابة الشعب المصري الذي يثبت دائماً أنه عصيٌّ على الانكسار، مجدداً العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر رغم مختلف التحديات.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد؛ متوجهاً لسيادته بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "سيظل هذا النصر دوماً دليلاً دامغاً على عظم الروح العسكرية المصرية، التي انتفضت في لحظة تاريخية مُلهمة لاسترداد الأرض، وعودة الأمل إلى شعب حاول الأعداء كسر إرادته، ولكنه يُثبت منذ قديم الأزل، أنه عصيٌّ على الانكسار".

الحكومة بذكرى نصر أكتوبر: الروح العسكرية المصرية مُلهمة.. والجيش استعاد القدرة على فرض السيطرة

وأضاف "وإننا إذ نستلهم من هذه الذكرى الغالية روح العزيمة، فإننا نُجدد العهد على مواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر الحبيبة، رغم مختلف التحديات والمصاعب، داعين الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها بالخير والرخاء


كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة؛ وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد؛متوجها فيها إلى سيادته وإلى جميع القادة والضباط وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة المصرية، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "لقد كانت هذه المُناسبة الغالية وستظل؛ صورة حية تجسد صلابة القوات المسلحة المصرية الباسلة، في تجاوز تحديات فترة عصيبة، واستعادة القدرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، بعزيمة لا تلين، وإرادة لا تنكسر، وروح لا تقبل سوى النصر".  

وأضاف: "نسأل الله العزيز القدير أن يُعيد هذه الذكرى الوطنية الخالدة، على قواتنا المسلحة بدوام الرفعة والتقدم وتدعيم قدراتها، وعلى شعبنا الأبيّ بموفور الأمن والرخاء".

الوزراء رئيس الوزراء الرئيس أكتوبر المجيد ذكرى نصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وول ستريت جورنال تكشف مفاجأة بشأن طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة إسقاط طائرة متجهة إلى إسرائيل

حاول إسقاط طائرة.. وسائل إعلام أمريكية تكشف مفاجأة عن طيار فلاي دبي

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

ترشيحاتنا

أطعمة زيادة التركيز

عشان ابنك ينجح.. إليك أفضل الأطعمة لزيادة التركيز والطاقة أثناء الدراسة

الصداع

تحذير .. 10 أسباب للصداع النصفي| تعرف عليها

بوسي

بوسي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور ..شاهد

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد