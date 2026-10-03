قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية
مفاجأة وادي العقيق.. ما سر المكان الذي ارتبط بتاريخ المدينة المنورة؟
حدث نادر .. الجيش الأمريكي في إجازة بقرار من البنتاجون لهذا السبب
متحدث لجنة إغاثة غزة: مصر أنشأت 18 مخيمًا تستوعب أكثر من 70 ألف عائلة
هل اشتراط التأمين على الحياة في القرض من الربا؟.. دار الإفتاء توضح
هوندا تستعد لاطلاق إليفيت 2027 فيس ليفت الجديدة
دون تحرك.. سعر الدولار الآن
بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل
أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك
تعرض ناقلة نفط خام لهجوم على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عُمان
أول تعليق أمريكي على قرار أوروبا بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط
ضربة قضائية جديدة لـ ترامب في ولاية تكساس .. ما الجديد ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة والاستعداد لـ مؤتمر أكتوبر .. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026، والتي شملت اجتماعات وجولات لمتابعة المشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، إلقاء بيان مصر أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكد رئيس الوزراء أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، وأن الموارد المشتركة لا تُدار بإجراءات أحادية أو بسياسة فرض الأمر الواقع.

كما شدد على احتفاظ مصر بحقها المشروع، المكفول بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في حماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها، وشدد كذلك على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية وتوافر السلع الأساسية، حيث اطمأن على انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية وتوافر الدقيق اللازم للمخابز، موجهًا بمواصلة المتابعة اليومية لضمان انتظام الإمدادات، واستمرار الرقابة وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات.

كما شملت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "تخضير القاهرة الكبرى" حيث أكد أهمية التوسع في تشجير المحاور والميادين والطرق، واختيار الأشجار والنباتات الملائمة للظروف البيئية والمناخية وقليلة استهلاك المياه، مع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، والاهتمام بالصيانة والرعاية المستمرة للمسطحات الخضراء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإعداد لإقامة حدائق عامة بالمدن الجديدة، من بينها حديقة كبيرة وبحيرة صناعية على أرض مقلب القمامة الذي تم إخلاؤه بمدينة العبور الجديدة، فيما تابع استعدادات تشغيل حديقة "تلال الفسطاط" والبرامج والفعاليات الجاري تجهيزها، مكلّفًا بتحديد موعد افتتاحها الرسمي، ومشددًا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروع.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة، حيث تفقد أعمال التشجير أسفل كوبري إبراهيم العرابي، وبمنطقة كوبري أثر النبي، وأسفل محور الحضارات، مؤكدًا استمرار التوسع في المساحات الخضراء واستغلال الأراضي غير المستغلة لتحسين البيئة الحضرية وزيادة نصيب الفرد منها.

كما عقد رئيس الوزراء مائدة مستديرة مع ممثلي كبرى شركات التعدين المحلية والعالمية لبحث تطوير القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين ضمن فعاليات "منتدى مصر للتعدين 2026"، حيث أشار إلى استعداد الحكومة لتقديم مختلف الحوافز والتيسيرات بل والدخول في شراكات بما يسهم في تسريع الوصول إلى مرحلة الإنتاج، مؤكدًا انفتاح الحكومة على مقترحات المستثمرين وأطر التعاون لتطوير القطاع.

وشملت الأنشطة اجتماعًا مع وزراء النقل والتنمية المحلية والإسكان ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الاستعدادات لمؤتمر أكتوبر، مؤكدًا ضرورة حصر كل التساؤلات وتفنيدها والإجابة عنها خلال المؤتمر وتوضيح ردود الحكومة على الانتقادات المختلفة التي تُوجه للقطاعات المتنوعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز محاور قطاعات الطرق والنقل والإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتنمية المحلية، والتساؤلات المثارة بشأنها، استعدادًا للمؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر أكتوبر، حيث تابع ترتيبات إدراج جلستين حول ملفي "صحة المواطن" و"مصر الرقمية"، مؤكدًا الحرص على أن يكون المؤتمر منصة للتواصل والتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم واحتياجاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم.

كما ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال اجتماع رئيس الجمهورية بمجلسي الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والعُمد والمشايخ، حيث أشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو القطاعات الأساسية، وتراجع التضخم إلى 12.7%، وتسجيل معدل البطالة 5.8%، مؤكدًا العمل على توفير فرص عمل أكثر جودة واستدامة.

و أوضح انخفاض نسبة الدين العام من نحو 96% إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مع وضع خطة للوصول بها إلى 75%، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الإنفوجرافات مواقع التواصل الاجتماعي الإنفوجرافات بيان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

ترشيحاتنا

Mate 90 RS Ultimate Design

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design.. هاتف فاخر بمواصفات خارقة يشعل المنافسة

لكزس LX

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي

بي إم دبليو M350 xDrive

شاهد| بي إم دبليو M350 xDrive 2027 الجديدة

بالصور

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. لا تبحث عن الكمال

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد