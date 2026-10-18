تأمين طرق الضبعة بعد فاجعة الأشقاء الثلاثة.. تنفيذ 12 مطبًا لحماية المدارس

تتواصل أعمال تأمين الطرق ورفع عوامل السلامة المرورية، بمدينة الصبعة حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 12 مطبًا أسفلتيًا بالاتجاهين البحري والقبلي بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح.

حادث ماسوى

يأتى ذلك عقب الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وأسفر عن وفاة 3 أشقاء وإصابة 3 آخرين، .

وتضمنت الأعمال تنفيذ مطبات أمام معهد التوحيد بمنطقة الجفيرة ومدرسة الزيتون، فضلًا عن غلق فتحات عشوائية بالطريق باستخدام حواجز «نيوجيرسي» بطول 30 مترًا، مع استكمال غلق 30 مترًا إضافية، إلى جانب تخطيط المطبات لتكون أكثر وضوحًا أمام قائدي السيارات.

وتستمر الجهود لتأمين باقي المدارس الواقعة على الطريق، بالتنسيق بين إدارة مرور مطروح وجهاز تنمية الساحل الشمالي والجهات المعنية، مع استكمال تنفيذ المطبات وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، بهدف الحد من مخاطر الحوادث المرورية وحماية أرواح الطلاب والمواطنين.