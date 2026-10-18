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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الداخلية تقرر إبعاد مواطن أوزبكي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وهذه شروط ترحيل اللاجئين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
معتز الخصوصي

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1549 لسنة 2026، بإبعاد مواطن أوزبكي الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.  

إبعاد أوزبكي الجنسية عن مصر

ونص القرار على إبعاد تيمور أميركولوفيتش أمانوف (TIMUR AMIRKULOVICH AMANOV)، أوزبكي الجنسية، مواليد 16 يونيو 1985، وذلك وفقًا لما ورد بالمادة الأولى من القرار.    

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 5 سبتمبر 2026، بشأن طلب إبعاده خارج البلاد.

وتضمنت المادة الثانية تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما نصت المادة الثالثة على نشره في الوقائع المصرية.

ويهدف قانون تنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.

ويستعرض “صدى البلد” عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.

سقوط طلب اللجوء

حدد قانون لجوء الأجانب، عددا من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:

أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون.

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مواطن أوزبكي الجنسية الصالح العام إقامة الأجانب

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