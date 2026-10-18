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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض مرتقب لأسعار البطاطس والبصل الشهر المقبل.. ومفاجأة بشأن المانجو والعنب

الخضروات
الخضروات
عادل نصار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن تثبيت أسعار السولار والبنزين يمثل مؤشرًا إيجابيًا للقطاع الزراعي، متوقعًا استقرار أسعار الخضروات والفاكهة وانخفاض بعض الأصناف خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج ودخول الموسم الشتوي بكامل طاقته.

وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن"، تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الخضروات والفاكهة لا تواجه معوقات مرتبطة بالمحروقات أو مدخلات ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن ثبات أسعار الوقود يساهم في دعم استقرار الأسعار.

وأضاف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن السوق يشهد حاليًا نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي، موضحًا أن زيادة الإنتاج مع تشغيل الموسم الشتوي بكامل طاقته ستدفع الأسعار إلى الاستقرار ثم الانخفاض تدريجيًا.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة تراجع أسعار بعض الأصناف التي كانت مرشحة للارتفاع، وعلى رأسها البطاطس والبصل، قائلًا: «البطاطس والبصل ستنخفض إن شاء الله في الشهور القادمة».

وأشار إلى أن الموسم الجديد للبطاطس والبصل يبدأ خلال الشهر المقبل في محافظة المنيا، ثم محافظة سوهاج، يليها إنتاج المحافظات في وجه بحري، بما يدعم زيادة المعروض داخل الأسواق.

وأكد النجيب أن أسعار الخضروات والفاكهة قد تشهد تحركات صعودًا أو هبوطًا مع انتهاء المواسم الزراعية، إلا أنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية مع زيادة الإتاحة والمعروض، موضحًا أن «زيادة الإتاحة وزيادة المعروض من هذه الإتاحة داخل الأسواق بتنعكس على انخفاض الأسعار».

وفيما يتعلق بأسعار الطماطم، أوضح أن متوسط سعرها في أسواق التجزئة بالأحياء الشعبية يتراوح بين 15 و18 جنيهًا، بينما قد تصل الأسعار في الأحياء الراقية وبعض المناطق إلى 20 جنيهًا أو أكثر نتيجة ارتفاع بعض عناصر التكلفة والإيجارات.

وقال إن المنتجات الزراعية الشتوية ستتوافر داخل الأسواق خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن بعض الفواكه بدأت في الظهور، بينما تستعد أصناف أخرى لمغادرة الأسواق مع انتهاء موسمها.

وأوضح أن الرمان والتمور متوفرة حاليًا، في حين أن المانجا والتين والعنب مرشحة لمغادرة الأسواق خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أن بشائر البرتقال واليوسفي لم تبدأ بشكل كامل بعد، ومن المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة على أهمية نقل الأسعار بصورة دقيقة للمستهلكين، قائلًا: «إحنا بنتمنى إن كل مواطن مصري يحصل على كل المنتجات بأسعار في متناول إيديه»، مطالبًا بأن تكون التصريحات المتعلقة بالأسعار منضبطة وواقعية حتى لا تؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.

الخضروات البصل حاتم النجيب

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