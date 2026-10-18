قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد أسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر
ترامب: إيران تعرضت لضربات قاصمة وإذا لم تغير نهجها فسنكمل المهمة قريبا
دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن
الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية
تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تترك الدول النامية أمام أزمات الديون والتضخم
الدوري الإيطالي| ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم أودينيزي بثلاثية
أمريكا توجه نداء عاجلا لمواطنيها في السعودية
وزير الدفاع الإيراني الجديد: أنا على قائمة الاغتيالات منذ 35 عاما.. ونتوعد ترامب برد قاسٍ
لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا
محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري
رمضان عبد المعز يشيد بمنتدى مصر 2026: الشورى والاستماع للشباب منهج نبوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من أبطال الأكشن إلى عالم الطب.. حكاية يوسف منصور ورحلته مع العلاج بالخلايا

يوسف منصور
يوسف منصور
تقى الجيزاوي

أثار الفنان يوسف منصور، المعروف بأدواره في أفلام الأكشن ومهاراته في الكونغ فو، اهتمامًا واسعًا بعد إعلانه بدء استقبال المرضى في مركز متخصص بالعلاج بالخلايا في اليونان، في خطوة تعكس ارتباط المشروع بتجربته الصحية التي تحدث عنها سابقًا، واهتمامه بالتقنيات الطبية الحديثة.

وأعلن منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، انطلاق العمل بالمركز، مشيرًا إلى تجهيزه بأجهزة طبية حديثة، ومؤكدًا اهتمامه بمجال العلاج بالخلايا وما يشهده من تطورات علمية، في إطار رؤيته لتوفير خيارات علاجية للمرضى.

ويأتي المشروع الجديد بعيدًا عن المجال الفني الذي عرفه الجمهور من خلاله، بعدما ارتبط اسمه لسنوات بأفلام الحركة والفنون القتالية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على رحلته الشخصية مع المرض، والأسباب التي دفعته إلى الاهتمام بالطب التجديدي.

رحلة صحية غيّرت مسار يوسف منصور

وتعود خلفية هذا التوجه إلى معاناة صحية شديدة مر بها منصور، إذ تحدث في مناسبات سابقة عن مشكلات أثرت على قدرته على الحركة، وعن فترة صعبة تراجعت خلالها حالته الجسدية بصورة كبيرة، ما دفعه إلى البحث عن سبل مختلفة للتعامل مع مرضه.

وبحسب روايات متداولة عن تجربته، اتجه الفنان المصري إلى ألمانيا بحثًا عن علاج يعتمد على الخلايا الجذعية، وقال إن حالته شهدت تحسنًا بعد خضوعه لهذا المسار العلاجي، وهي تجربة كان لها تأثير في اهتمامه اللاحق بمجال الخلايا والتقنيات المرتبطة به.

ومع ابتعاده عن الظهور الفني لفترات، اتسع اهتمام منصور بهذا المجال، ليصبح المشروع الطبي في اليونان أحدث خطواته خارج عالم التمثيل، الذي ظل اسمه مرتبطًا به في ذاكرة الجمهور.

من أفلام الكونغ فو إلى مشروع طبي

وترك يوسف منصور بصمة خاصة في السينما المصرية من خلال أفلام اعتمدت على الأكشن والفنون القتالية، مستفيدًا من خبرته في الكونغ فو لتقديم أدوار مختلفة عن السائد في تلك الفترة.

وبدأت مسيرته السينمائية عام 1989، وشارك في مجموعة من الأعمال، من بينها «قبضة الهلالي»، و«جحيم امرأة»، و«قط الصحراء»، و«البلدوزر»، قبل أن يقدم فيلم «بدر» عام 2001، الذي شاركته بطولته الفنانة إنجي عبد الله.

ويفتح إعلان المركز الطبي فصلًا جديدًا في مسيرة منصور بعيدًا عن الشاشة، في وقت تتزايد فيه الأبحاث المتعلقة بالعلاج بالخلايا والتطبيقات الطبية التجديدية.

يوسف منصور اعمال يوسف منصور أفلام يوسف منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

فيات توبولينو

فيات توبولينو ضمن قائمة مجلة TIME لأفضل الاختراعات لعام 2026

جيتور ترافيلر 7 الجديدة

بتصميم عصري وجذاب.. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة

فورثينج تي 5 موديل 2027 الجديدة

أسعار فورثينج تي 5 2027 بعد الزيادات

بالصور

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد