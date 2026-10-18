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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين الجسمي يعلن استقبال مولودته الثانية ويكشف عن اسمها

الجسمي
الجسمي
يارا أمين

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي استقباله مولودته الثانية، اليوم، وأطلق عليها اسم «شمسة»، معبرًا عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس».

حسين الجسمي يعلن ميلاد ابنته شمسة

وشارك حسين الجسمي جمهوره فرحته بمولودته الجديدة، وكتب عبر حسابه: «في الخامسة وعشر دقائق من صباح اليوم، ومع أول نور للفجر، رزقني الله شمسة بنت حسين، فجاءت شمسة، وصار للصباح نورٌ آخر، ولقلبي فرحةٌ لا توصف».

وأضاف الجسمي في رسالته معبرًا عن امتنانه لأسرته: «الحمد لله على شمسة، وعلى أخيها زايد، وعلى أمهما التي يزداد فخري بها كل يوم، بقوتها وحكمتها وحسن تربيتها، اللهم احفظهم لي، فهم أجمل ما في عمري».

حسين الجسمي أب للمرة الثانية

وتأتي فرحة حسين الجسمي بمولودته الجديدة بعد استقباله طفله الأول «زايد» في مايو 2025، ليصبح أبًا لطفلين، وسط تفاعل جمهوره ومحبيه مع إعلانه عن قدوم ابنته الثانية.

آخر أعمال حسين الجسمي

وعلى الصعيد الفني، أحيا حسين الجسمي حفلًا غنائيًا في أرينا الكويت، مساء السبت 3 أكتوبر، ضمن فعاليات مهرجان «ليلة عمر»، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه وسط حضور جماهيري.

حسين الجسمي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حسين الجسمي يعلن ميلاد ابنته شمسة آخر أعمال حسين الجسمي مهرجان «ليلة عمر»

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