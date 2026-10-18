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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السوداني يهزم سيداما بونا بثنائية ويقترب من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني
حسن العمدة

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على مضيفه سيداما بونا الإثيوبي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، على ملعب ديري داوا في إثيوبيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الهلال التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعدما سجل أحد مدافعي الفريق الإثيوبي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الفريق السوداني الأفضلية خلال أحداث اللقاء.

وفي الوقت الذي اقتربت فيه المباراة من نهايتها، نجح مهاجم الهلال محمد عبد الرحمن في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليؤكد انتصار فريقه ويمنحه أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

وبهذا الفوز، قطع الهلال السوداني خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات، بعدما وضع نفسه في موقف جيد قبل لقاء العودة، الذي من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، 25 أكتوبر 2026، في رواندا.

ويسعى الفريق السوداني إلى تأكيد تفوقه في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

الهلال السوداني سيداما بونا الإثيوبي دوري أبطال إفريقيا

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