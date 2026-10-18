موقف الفلسطيني أسد الحملاوي من الانضمام للأهلي.. تفاصيل

كشفت تقارير رومانية عن موقف الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم فريق يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني، من الانضمام إلى الأهلي، خاصة بعد إشادة الإسباني خوسيه بوردالاس، المدير الفني لفريق خيتافي، به.

وأكدت صحيفة «سبورت» الرومانية، أن عددًا من الدوريات الأوروبية يسعى لضم أسد الحملاوي، بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ انتقاله إلى كرايوفا قادمًا من شلاسك فروتسواف البولندي في صيف 2025.

وأضاف التقرير أن الأهلي كان يسعى لضم الحملاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار إلى أن إدارة كرايوفا طلبت 5 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب، لكن الأهلي رفض المبلغ المطلوب، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.