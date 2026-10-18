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عاصفة كتالونيا تربك حسابات برشلونة بعد خماسية بيتيس.. وتأهب مبكر لموقعة سان جيرمان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاصفة كتالونيا تربك حسابات برشلونة بعد خماسية بيتيس.. وتأهب مبكر لموقعة سان جيرمان

برشلونة
برشلونة
مجدي سلامة

أربكت سوء الأحوال الجوية خطط عودة بعثة نادي برشلونة الإسباني إلى كتالونيا، قادمة من إشبيلية، عقب الفوز العريض الذي حققه الفريق على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإسباني.

وضربت موجة من العواصف والأمطار الغزيرة إقليم كتالونيا، مما دفع بعثة الفريق الكتالوني لدراسة البقاء ليلة إضافية في إشبيلية لحين استقرار الأجواء، الأمر الذي هدد بخلط أوراق الجهاز الفني وإرباك برنامج التدريبات التحضيرية للمواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من تعقيد الموقف، نجحت إدارة النادي والجهاز الإداري -بعد محاولات مكثفة واتصالات مستمرة لتأمين مسار آمن للرحلة- في تأمين عودة البعثة إلى كتالونيا، لتبدأ الفورية في الاستعداد والتركيز على قمة الأبطال.

برشلونة بيتيس سان جيرمان

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