لماذا غاب حمزة عبدالكريم عن برشلونة أمام ريال بيتيس؟.. صحيفة كتالونية تجيب

كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن أسباب استبعاد حمزة عبد الكريم من قائمة الفريق الأول لنادي برشلونة في بعض مباريات الدوري الإسباني، ومن بينها مواجهة ريال بيتيس، مؤكدة أن القرار جاء لأسباب فنية طبيعية.

وأوضحت الصحيفة أن استبعاد اللاعب يهدف إلى منحه مزيدًا من دقائق اللعب واكتساب الخبرات مع فريق الرديف، خاصة بعد عودة بعض اللاعبين الأساسيين إلى صفوف الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة عبد الكريم يمتلك ثقة كبيرة في قدراته، ويسعى إلى إثبات نفسه من أجل الاستمرار ضمن حسابات الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، خلال الفترة المقبلة.